Freienstein und Dietlikon wollen mehr Busse

Bis zum 24. April hatten die Gemeinden Zeit, um noch Änderungsbegehren für den Verbundfahrplan 2018-2019 zu äussern. In Freienstein-Teufen hatte dieser Fahrplan schon seit Anfang Jahr für Diskussionsstoff gesorgt.

An einer Informationsveranstaltung im Januar wurde kritisiert, die Postautofahrt auf den schmalen Strässchen zwischen Freienstein und Dättlikon würde den Landwirten die Zufahrten zu den Feldern behindern. Zur umstrittenen Postautolinie 529, welche Rorbas, Freienstein, Dättlikon und Pfungen verbindet, hat die Gemeinde daher im Frühling eine Umfrage durchgeführt.

Zwei Drittel der Stimberechtigten hatten sich dabei hinter die neue Linie gestellt.Nun hat der Gemeinderat von Freienstein-Teufen die Änderungsbegehren der Bevölkerung und des Gemeinderats am Verbundfahrplan 2018/2019 an die Postauto Schweiz AG zur Prüfung und möglichen Umsetzung weitergeleitet. Das Begehren, die bereits genannte Buslinie 529 nicht einzuführen, wird dabei vom Gemeinderat aufgrund der durchgeführten Umfrage nicht unterstützt.

Zumindest teilweise unterstützt er hingegen den Wunsch, die bisherige Buslinie 522 zwischen Teufen, Freienstein, Rorbas und Embrach beizubehalten. Hier vertritt der Gemeinderat aber die Meinung, dass aufgrund der geringen Fahrgastzahlen von und nach Teufen kein Halbstundentakt oder Zusatzkurse nötig seien.

Vom Gemeinderat weiter unterstützt wird ein zusätzlicher Abendkurs der Buslinie 521 zwischen Zürich Flughafen, Lufingen, Embrach und Freienstein um 20.50 Uhr ab dem Flughafen.

Direktere Verbindung nach Bassersdorf gewünscht

Der Gemeinderat hat zudem noch zwei weitere Begehren an die Postauto AG gerichtet. Sofern dies ohne Abstriche für andere Gemeinden möglich sei, wünscht er sich eine Wiedereinführung der Schnellbuslinie 510 in Richtung Zürich Flughafen ab Haltestelle Embrach, Gemeindehaus. Und schliesslich soll die Bushaltestelle «Freienstein, Post» in «Freienstein, Alte Brücke» umbenannt werden – denn eine Post gibt es bei dieser Haltestelle nicht mehr.

Auch Dietlikon hat diese Woche seine Wünsche zum Fahrplan geäussert. Dabei setzt sich der Gemeinderat dafür ein, dass es neu eine Verbindung zwischen den Bahnhöfen Dietlikon und Bassersdorf geben soll, die nicht über Baltenswil führt, sondern entlang der Dietliker Bahnhofstrasse über die gut frequentierten Haltestellen «Hofwiesen» und «Rebackerweg».

Dies nicht zuletzt deswegen, weil im Gebiet Rebacker die Nachfrage wegen der neuen Überbauung «Grundhalde» mit über 60 neuen Wohnungen laufend zunehme. Weiter soll es zwei neue Haltestellen geben, in Dietlikon beim Gebiet Haldengutstrasse/Grundweg am Dorfrand, in Bassersdorf neben dem Bahnhof an der Dietlikonerstrasse, die näher am Dorfzentrum liegt.

Schliesslich wünscht man sich in Dietlikon noch eine Buslinie, welche vom Bahnhof Wallisellen aus das Alterszentrum Wägelwiesen (Wallisellen), das Pflegezentrum Rotacker (Dietlikon) und das Alterszentrum Hofwiesen (Dietlikon) mit dem Bahnhof Bassersdorf verbindet und dabei auch über den Bahnhof Dietlikon führt. (Zürcher Regionalzeitungen)