Freiwillig unterwegs für die Mobiliät von Behinderten

Pünktlich zur Mittagszeit trifft Georges Christen aus Watt in der Geschäftsstelle von Tixi Zürich (siehe Infokasten) in Zürich-Albisrieden ein. Er ist einer der 400 Fahrer und Fahrerinnen, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz Menschen mit einer Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen. Tixi-Disponent Samuel Schwarzer hat den Einsatzplan für Christen schon vorbereitet; vorgesehen sind fünf Fahrten.

Die Disponenten nehmen die Fahrtenwünsche entgegen und organisieren den täglichen Einsatz der 29 Tixi-Fahrzeuge, die in Zürich – und acht davon in Dübendorf – bereit stehen.Nach der Entgegennahme des Auftrags und der Fahrzeugschlüssel parkiert Christen sein privates Fahrzeug in der Tiefgarage und übernimmt das Tixi-Auto. Sorgfältig kontrolliert er, ob daran eventuelle Schäden vorhanden sind. Alle 29 Tixi-Fahrzeuge sind ähnlich ausgerüstet. Über den Empfang von GPS überprüft Christen die Daten im speziellen Navigationsgerät. Die Fahrdaten aller Aufträge wurden vom Disponenten bereits ins Navi übermittelt.

Zum Plaudern mit der Tochter

Quer durch die Stadt steuert Christen das Fahrzeug sicher und ruhig zum Altersheim Römerhof, um dort seinen ersten Fahrgast abzuholen. Eine Betreuerin bringt einen älteren Mann im Rollstuhl bis zum Tixi-Fahrzeug. Sorgfältig schiebt Christen den Rollstuhl über eine klappbare Rampe ins Innere, wo das Gefährt mit vier Gurten fixiert wird. Dem Fahrgast legt Christen einen Sicherheitsgurt um und montiert eine stabile Kopfstütze.

Die Fahrt beginnt, es geht in Richtung Flughafen. Dort, im Hotel Radisson Blue, wartet die Tochter auf ihren Vater, um sich mit ihm zu unterhalten. Seit 15 Jahren benützt die Familie die Tixi-Dienste und schätzt deren hohe Qualität. Dann geht die Fahrt weiter, zum nächsten Einsatz in Dübendorf.

Keine Berührungsängst haben

Georges Christen lernte Tixi als Gemeinderat von Oberengstringen kennen. Er beschloss damals, sich nach seiner Pension als Fahrer zur Verfügung zu stellen. Seit zweieinhalb Jahren lebt Christen zusammen mit seiner Frau in Regensdorf-Watt, und für Tixi fährt er seit einem Jahr. «Ich bin privilegiert, konnte mich als Verkaufsleiter einer grossen japanischen Firma frühpensionieren lassen und bin bereit, Menschen zu helfen, die das Glück einer stabilen Gesundheit nicht haben», erklärt Christen seine Motivation.

Zwei Punkte seien für Fahrer wichtig: Man müsse gerne Autofahren und dürfe keine Berührungsängste gegenüber den Fahrgästen haben. Die Fahrer und Fahrerinnen werden auf Tixi-Einsätze durch eine Schulung vorbereitet. Auf den ersten Fahrten werden sie durch eine erfahrenen Person begleitet.

Die Dankbarkeit ist gross

Christen stellt sich einmal pro Woche einen Tag für den Fahrdienst zur Verfügung. Neben seinem Engagement als Tixi-Fahrer kocht und fotografiert der 64-Jährige gerne und unternimmt zusammen mit seiner Frau und einer schweren Tourenmaschine Fahrten bis nach Schottland und Norwegen.

Während seiner Fahrten für Tixi erlebte er noch nie eine schwierige Situation, «aber ich erfuhr immer eine grosse Dankbarkeit von meinen Fahrgästen und deren Angehörigen», sagt er. (Zürcher Unterländer)