Frühreife Spargeln drängen ans Licht

Stück für Stück bewegt Kamil Bulikowski ein Gefährt, das Spargelspinne heisst, über den mit Folien bedeckten Damm, wo die ersten weissen Spargeln auf dem Buchberger Feld erntebereit sind. Die Maschine hebt vorne die Plastikbedeckung vom Erddamm und deckt ihn hinten damit wieder ab. Auf der freien Fläche dazwischen sind jeweils ein paar bleiche ­Spargelköpfe sichtbar.

Der polnische Arbeiter entfernt mit zwei Fingern die Erde darum herum, führt das Spezialmesser so tief wie möglich in den aufgeschüt­teten Boden und schneidet das Gemüse ab.«Dank des warmen Wetters der letzten Tage beginnt die Spargelsaison dieses Jahr früher als auch schon», sagt Raphael Peterhans, Betriebsleiter auf dem Spargelhof Rafz. Die Folienabdeckung hilft mit, die Wärme in der Erde zu speichern und damit das Wachstum voranzutreiben.

Am Wochenende gelangen die ersten Erträge in den Verkauf der verschiedenen Hofläden der Jucker Farm AG, zu der auch der Rafzer Betrieb gehört. Aus einer Pflanze können bis zu 20 Stück spriessen. Noch sind erst vereinzelte Stengel gewachsen. «Jede Saison kom­men pro Hektare rund 10 bis 12 Tonnen zusammen», sagt Peterhans.

Der Anteil der weissen Spargeln macht mit insgesamt 10 Hektaren rund zwei ­Drittel aus, ein weiteres Drittel entfällt auf den Anteil der grünen, die intensiver schmecken und weniger Aufwand beim Zubereiten verursachen. Der Betrieb baut auf insgesamt 14 Hekt­aren Spargeln an.

Grosser Arbeitseinsatz

Obwohl durch den Einsatz der Spargelspinne das mühsame Heben und wieder Senken der Folie entfällt, ist das Spargelstechen eine anstrengende Arbeit. Kamil Bulikowski arbeitet bereits das vierte Jahr als Spargelstecher für den Rafzer Hof. Er sieht an kleinen Veränderungen an der Oberfläche des Erddamms, wo das Gemüse steckt. Kleine Risse und kaum sichtbare Erhöhungen liefern entsprechende Hinweise.

Wenn die Köpfe sichtbar sind, ist es gemäss Peterhans eigentlich schon zu spät. «Am Licht verändert sich die Farbe, zuerst werden die Spitzen grün und dann violett, was zu einer Qualitätseinbusse führt.» Während rund zehn Jahren kann das gleiche Feld für den Anbau von Spargeln genutzt werden, wobei es im ersten Jahr keinen Ertrag gibt, im zweiten nur wenig und erst ab dem dritten die volle Produktion läuft.

Peterhans weiss, dass die Kundschaft auf die einheimischen Spargeln wartet. Deshalb ist er froh, dass er bereits jetzt von dem begehrten Gemüse anbieten kann. «Ab dem 17. April läuft die Ernte dann auf Hochtouren und sie endet am 21. Juni, dem längsten Tag.» (Zürcher Unterländer)