«Für mich und dich»backt Wallisellen nicht mehr

ist kein gutes Pflaster für Bäckereien. In den letzten Jahren sind im Ortszentrum gleich drei Anbieter verschwunden. Im Dezember 2011 hat die Bäckerei Hüppi an der Bahnhofstrasse geschlossen, wenige Monate später folgte das Ende der Bäckerei Naef an der Schwarzackerstrasse.

Vor knapp neun Monaten buk Beck Keller, der seine Walliseller Filiale 1993 eröffnet hatte, die letzten warmen Weggli an der Bahnhofstrasse. Übrig geblieben sind eine Fleischli-Filiale, die 2010 im Zentrumsbau beim Bahnhof eröffnet wurde, und – etwas grösser dimensioniert – die Coop-Bäckerei im Industriegebiet Herti.Doch auch für den Grossverteiler ist nun Schluss. Diese Woche werden die letzten Brote in der Glattaler Gemeinde produziert.

Damit wird die bereits im Oktober 2010 angekündigte Schliessung des Standorts Wallisellen schon bald Wirklichkeit. «Bis Ende April wird der Standort Wallisellen noch logistisch für die Kommissionierung von Bäckereiartikeln für einen Teil der Verkaufsstellen in der Region Zürich genutzt», führt Coop-Mediensprecher Ramón Gander aus. Danach ist Schluss.

Brot aus dem Aargau für die Region Zürich

Seit 1982 war der Detailhändler mit seiner Grossbäckerei in Wallisellen ansässig – damals noch nicht unter dem Namen Coop-Bäckerei sondern als Panofina. Nun wird der Betrieb ins aargauische Schafisheim verlegt. Nicht alles wird neu am neuen Standort. «Ein Teil der Maschinen aus Wallisellen, wie etwa Produktionslinien für die Herstellung von Wähen oder auch ein Teil des Mobiliars, wird nach Schafisheim mitgenommen», erklärt Gander.

Die Verteilzentrale in Schafisheim, die bereits im letzten Sommer – unter anderem in Gegenwart von Bundesrätin Doris Leuthard – offiziell eröffnet wurde, erstreckt sich über eine Fläche von rund 73 000 Quadratmeter. Von dort aus beliefert Coop künftig die Verkaufsstellen der Regionen Nordwestschweiz, Zentralschweiz und auch Zürich. Ursprünglich war geplant, dass die Verlegung in den Kanton Aargau bis Oktober 2016 abgeschlossen ist. «Aufgrund von Anpassungen beim Neubauprojekt in Schafisheim hat sich die Verlagerung etwas verzögert», sagt Gander.

Grossteil der Mitarbeiter machten Umzug mit

Was in Zukunft mit dem Areal der Coop-Bäckerei in Wallisellen geschieht, ist noch unklar. Analog zum Areal von Chocolats Halba (siehe Kasten) will Coop auch die Bäckerei-Liegenschaft veräussern. Spruchreif ist allerdings noch nichts. «Wir sind in Kontakt mit möglichen Käufern», will Gander lediglich verraten.

Die meisten Mitarbeiter der Coop-Bäckerei haben dem Umzug nach Schafisheim mitgemacht. «Von den 324 betroffenen Personen haben über 90 Prozent dem Wechsel zugestimmt», sagt der Mediensprecher. Für die übrigen Mitarbeitenden konnten andere Lösungen gefunden werden. Zu Kündigungen durch Coop sei es daher nicht gekommen.

(Zürcher Unterländer)