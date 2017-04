Galladé als Schulpräsidentin?

Das Kandidatenkarussell für die Nachfolge des in der Kritik stehenden Felix Müller kommt bereits in Schwung. Und wie. Offenbar erwägt SP-Nationalrätin Chantal Galladé eine Kampfkandidatur gegen Müller, wie der Tages-Anzeiger schreibt.

Die Wahl steht im Frühling 2018 an. Ob Müller trotz der heftigen Proteste von Eltern und trotz des Massenrücktritts der Lehrerinnen und Lehrer an der Schule Brühlberg noch einmal antritt ist offen. Müller hält sich alle Optionen offen – und weilte diese Woche in den Ferien.

«Ich bin grundsätzlich interessiert»

Chantal Galladé sagt gegenüber dem Tages-Anzeiger, verschiedene Personen aus dem Schulumfeld hätten ihr eine Kandidatur nahegelegt. Und weiter: «Ich bin grundsätzlich interessiert, falls es der Sache dient und mich die Partei aufstellt.»

Die 44-Jährige sitzt bereits seit 2013 im Nationalrat. Bildungsthemen sind einer der Schwerpunkte ihrer Politik. Diesbezüglich würde ein Schulamt für sie Sinn machen. Doch der Schritt aus dem Bundesparlament in die Kreisschulpflege Altstadt-Töss in Winterthur, wäre insgesamt doch eine riesige Überraschung.

Was die Nachricht aber sicher zeigt: Die Parteien sind hinter den Kulissen bereits daran, eine Kandidatur gegen Felix Müller aufzubauen. Der Druck auf ihn steigt dadurch weiter. (Der Landbote)