Gebet ersetzt den eigentlichen Spatenstich

Für einem Moment legen die Männer vom Bau ihr Werkzeug aus der Hand und das Kreischen der Sägen verstummt. Jetzt ergreift Pfarrer Volker Schnitzler das Wort. In einem Gebet erinnert er daran, dass dieses Kirchgemeindehaus zu Ehren und zum Lob Gottes gebaut wird. «Bewahre die Menschen die hier arbeiten vor Unfällen und verschone den Bau vor Unwetter. Lass es gelingen dir zum Wohle.

Lass die Menschen mit wachem Geist arbeiten und Freude beim Bau erleben. Es soll ein offenes Haus sein», sagt er unter anderem, bevor wieder die altbekannte Geräuschkulisse einer Baustelle zurückkehrt.

Ende 2017 fertig

Im März 2015 wurde der Planungskredit bewilligt und ein Jahr später hat die Kirchgemeindeversammlung den Kredit über 6 Millionen Franken genehmigt. Vorausgegangen waren kontroverse Diskussionen, zahlreiche Sitzungen und Rückschläge. Jetzt ist das alte Kirchgemeindehaus rückgebaut und hat damit genug Platz für das Modell «Stola» des Watter Architekten Jürg Frei gemacht.

Dieses Siegerprojekt des Planungswettbewerbs entsteht im Minergie-Standard, ist an die Schnitzelheizung der Gemeinde angeschlossen und hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Blickt man jetzt in die Baugrube so erkennt man die alten Fundamente gleich neben neuen Mauern. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ja auch noch Zeit. Ende 2017 wird mit der Fertigstellung gerechnet.

Grundstein folgt später

Der symbolische Start zum Bau des neuen Kirchgemeindehauses geschieht ohne Grundsteinlegung. Statt dessen hat sich Pfarrer Volker Schnitzler etwas anderes einfallen lassen. «Etwas das besser passt und mehr Sinn macht», erklärt er. Vor dem Rückbau des über 50-jährigen Kirchgemeindehauses fand nämlich ein spezieller Gottesdienst statt. Hierzu brachten die Menschen, jeder für sich, die Erinnerungen zu Papier, die sie mit dem Kirchgemeindehaus verbindet.

Schönes, wie zum Beispiel die Hochzeitsfeier schrieben sie auf, aber sie hielten auch schwere Momente fest, wie zum Beispiel eine Beerdigung. «Ich sammelte alles, von Kinderzeichnungen bis hin zu Segenswünschen, und bündelte es», sagt Volker Schnitzler. Das Päckchen, etwas so gross und so dick wie ein kleines Telefonbuch, wird dann in einer Aussparung in der Wand des neuen Kirchgemeindehauses eingemauert.

