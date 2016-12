Geld für Dame und Eishalle abgezweigt

Während mehrerer Monate machte ein Funktionär der Juniorenabteilung des EHC Kloten lange Finger: Im den Jahren 2014 und 2015 zweigte er jeweils kleine Beträge aus der Vereinskasse ab. Mal überwies er 500, mal 1500 Franken auf das Konto seiner Unternehmensberatung. Zudem hob er immer wieder grössere Summen in Bar ab und steckte sie in die eigene Tasche.

Er ging gar soweit und sackte alle Bareinnahmen der Hockey-Party des EHC Kloten Verein ein ­­– immerhin rund 6000 Franken. So läpperte sich am Ende ein Betrag von rund 61 000 Franken zusammen – Geld, das den Hockeyjunioren des EHC hätte zu Gute kommen sollen.Nachdem die Taten aufflogen, trennte sich der Verein von seinem Funktionär und zeigte diesen an. Um das Loch in der Vereinskasse zu stopfen, mussten die Mitgliederbeiträge zwischenzeitlich um 50 Franken erhöht werden. Zudem wurde zu diesem Zwecke eigens ein Spendekonto eingerichtet.

Hallenprojekt abgebrochen

Gestern musste sich der Mann im Rentenalter vor dem Bülacher Bezirksgericht verantworten. Er gab an, dass Geld zu einem Teil für eine Frau ausgegeben zu haben. Ausserdem habe er damit persönliche Aufwendungen für ein Eishallenprojekt gedeckt, welches er im Auftrag des EHC verfolgt habe. Die Geldbezüge erfolgten allerdings nicht in Absprache mit dem Club.

Die Nachwuchsabteilung des EHC Kloten verolgte in der Tat einmal ein Eishallenprojekt. In Bassersdorf hätte eine Trainingsanlage entstehen sollen. «Das Projekt war schon bis zur Baufreigabe gediehen, wurde dann aber verworfen», erklärte der Angeklagte. Er habe persönlich sehr viel Zeit darin investiert, und ausserdem habe er auch Handwerker für verschiedene Abklärungen entschädigen müssen.

Heute geschieden

Das Bezirksgericht Bülach verurteilte den Angeklagten wegen mehrfacher Veruntreuung und mehrfacher Geldwäscherei zu einer bedingten Gefängnisstrafe von zwei Jahren. Geldwäscherei deshalb, weil er veruntreutes Geld dazu verwendet hatte, eine Busse einer Drittperson zu bezahlen und damit Spuren verwischte.

Der Angeklagte, der lange Jahre in der Organisation des EHC Kloten tätig war, sprach am Schluss der Verhandlung von einem turbulenten halben Jahr. So sei er seither geschieden, lebe alleine und beziehe eine AHV-Rente. Die 61 000 Franken ist er dem EHC Kloten Verein bis heute schuldig geblieben. Ob er den ganzen Betrag jemals zurückbezahlen kann, ist offen.

(Zürcher Regionalzeitungen)