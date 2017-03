Gemeinde will neue Quellen erschliessen

Nur die Tafel «Gewässerschutz» weist darauf hin, dass es die Wiese im Gebiet Schmidbreiten ganz schön in sich hat. Denn in der Tiefe befindet sich ein Ausläufer des Grundwasservorkommens, das bis tief unter den Kirchbrunnen reicht. Viele Jahre lang hat Rümlang dieses Wasser angezapft und damit rund 20 Prozent des Wasserbedarfs der Gemeinde gedeckt – das sind im Jahr rund 250 000 Kubikmeter.

Doch damit ist bald Schluss: Das Grundwasserpumpwerk Schmidbreiten wird Ende Jahr abgestellt.Der Anstoss dazu kam vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), welches die Wasserbezugskonzession nicht mehr verlängert hat (siehe Kasten). Die Gemeinde stand vor der Alternative, die bisherige Schutzzone mittels neuer Leitungen und weiterer baulicher Massnahmen anzupassen, oder das Wasser anderweitig zu beziehen.

«Der Gemeinderat hat damals geprüft, ob es machbar wäre, die Schutzzone anzupassen, um den neuen Vorschriften zu entsprechen. Dabei wurde aber klar, dass die notwendigen Massnahmen viel zu teuer und aufwändig wären», sagt Tiefbauvorsteherin Nadja Giuliani.

Neue Schutzzonen in Aussicht

Um die Versorgungssicherheit auch nach der Stilllegung des Pumpwerks Schmidbreiten zu gewährleisten, wurde eine zweite Transportleitung gebaut, welche Wasser von der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) bezieht und dieses vom Abgabeschacht Tempelhof direkt in die Dorfzone führt. «Zusätzlich haben wir uns auch überlegt, wie wir eigenes Quellwasser vermehrt nutzen können», sagt Werkmeister Roland Angst.

«Eigenes Wasser ist mit Abstand die günstigste und deshalb auch vernünftigste Variante.» Auf der Suche nach Wasser auf Gemeindegebiet hat der Gemeinderat die beiden Quellen «Letten» und «Lee» ins Auge gefasst; jene im Gebiet Lee wurde schon vor Jahrzehnten provisorisch gefasst. Derzeit lässt der Gemeinderat die Ergiebigkeit und die Güte der beiden Quellen sowie die Grösse der zu definierenden Schutzzonen prüfen. Schätzungsweise Ende 2017 sollen diese Abklärungen beendet sein.

Dann dürfte sich entscheiden, ob die beiden Quellen geeignet sind und ob für sie neue Schutzzonen ausgeschieden werden. Das betreffende Land wird heute landwirtschaftlich genutzt. Zwar ist Landwirtschaft in Schutzzonen nicht pauschal verboten, jedoch mit gewissen Einschränkungen – etwa bezüglich der Düngung – verbunden. «Uns ist bewusst, dass die Landwirte keine Freude haben werden, wenn sie Einschränkungen auf sich zukommen sehen, und dafür habe ich auch Verständnis», sagt Giuliani und gibt sich zuversichtlich: «Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden werden, wenn es soweit ist.»

Schmidbreiten noch in Planung

Und was geschieht mit der Wiese im Gebiet Schmidbreiten, nachdem das Grundwasserpumpwerk dort stillgelegt wurde? Zumindest im Hinblick auf das Grundwasser darf dort bald wieder gebaut werden. Dies bestätigt auch Hanspeter Gehring vom Awel: «Vom Grundwasser her könnte man dann problemlos bauen, nach unten bis zum mittleren Grundwasserspiegel, das bedeutet mit mindestens einem Untergeschoss.»

Mit Baugespannen ist im Gebiet Schmidbreiten aber trotzdem nicht so bald zu rechnen, denn die Entwicklung des Gebiets ist eine der Aufgaben, denen sich der Gemeinderat verschrieben hat. «Die mögliche spätere Nutzung wird im Masterplan Schmidbreiten definiert», erklärt Giuliani. Und dessen Umsetzung, so sagt die Gemeinderätin weiter, sei noch alles andere als abgeschlossen. Daher bezweifelt sie auch, dass der Wert der entsprechenden Parzellen nun schlagartig in die Höhe schnellt. «Ob der Wert des Landes steigt, kommt darauf an, was damit geschieht. Nur durch die Stilllegung des Grundwasserpumpwerks wird das voraussichtlich nicht geschehen.»

(Zürcher Unterländer)