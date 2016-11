Gemeindebibliothek feiert ihre 50 Jahre

Der Name Bibliothek stammt von einer griechischen Wortkombination: biblion bedeutet Buch und theke heisst übersetzt Behältnis, Speicher oder Kiste. Also ist die Bücherei, wie die Bibliothek im nördlichen Nachbarland auch genannt wird, sinngemäss eine Bücherkiste. Die Bezeichnung wird dieser Einrichtung aber schon lange nicht mehr gerecht, denn seit einigen Jahren bieten die Bibliotheken auch Hörbücher, Musik-CDs, Spiele und sogar Filme an.

Manche Bibliothekarinnen – Männer sind in dieser Branche in der Minderheit – haben deshalb ihr Dienstleistungsgeschäft in Mediothek umbenannt – eine Kiste voller verschiedener Datenträger, sozusagen.An zahlreichen Orten werden Bibliotheken mit Steuergeldern subventioniert, dienen sie doch nicht nur der Unterhaltung, sondern vor allem der Bildung der Bevölkerung. So auch in Oberglatt. Und das seit 50 Jahren.

Im Jahr 1961 gelangte die «Junge Kirche», ein christlicher Verein zur Betreuung von Jugendlichen auf Gemeindeebene, mit einem Antrag für die Gründung einer Bibliothek an den Oberglatter Gemeinderat. Zur gleichen Zeit wurde die Kulturpolitische Vereinigung Pro Dorf Oberglatt ins Leben gerufen. Dieser Verein hatte nicht nur den Zweck, kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, sondern setzte sich ebenfalls für die Gründung einer Bibliothek ein.

Zweimal die Kisten packen

Im Jahr 1963 bewilligte die Gemeindeversammlung 15 000 Franken für den Ausbau des Raums im Turm der neuen Kirche und 1965 einen Gründungsbeitrag von 10 000 Franken. Die auf zwei Stockwerken eingerichtete und insgesamt lediglich 20 Quadratmeter grosse Bibliothek wurde am 3. Dezember 1966 anlässlich des Dorffestes eröffnet.

Elf Jahre später – man schrieb das Jahr 1977 – packten die Bibliothekarinnen ihre Bücher in Kisten und verfrachteten diese in die neuen Räumlichkeiten im neuen Furtacherhuus. Auch hier musste eine steile Treppe bezwungen werden, um in die Stätte des Wissens zu gelangen. Dennoch funktionierte der Bibliotheksbetrieb 38 Jahre lang an diesem Ort.

Am 5. September 2015 zog die Gemeindebibliothek ins neue Seniorenzentrum beim Gemeindehaus. Die neue Lokalität im Zentrum Plus zeichnet sich nicht nur durch ihre grüne Farbe, sondern auch durch ihre Rollstuhlgängigkeit aus. Somit muss niemand mehr eine stufenreiche Treppe bezwingen und später mit einer schweren Tasche voller Bücher hinuntersteigen.

Apéro zur Feier des Tages

Am übernächsten Samstag, am 3. Dezember, wird das halbe Jahrhundert der Oberglatter Medienausleihe mit einem Apéro gefeiert. Von 10 bis 11.30 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich vor Ort über den geschichtlichen Werdegang der Gemeindebibliothek zu informieren. (Zürcher Unterländer)