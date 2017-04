Gemeindehaus braucht Renovation

Die am schnellsten wachsende Gemeinde im Zürcher Unterland ist Weiach. 2016 kletterte die Bevölkerungszahl auf 1471 an, drei Jahre zuvor wurden mit 1074 noch rund 400 Weiacher weniger gezählt. Prozentual gesehen ist der Zuwachs bemerkenswert: 2014 wuchs die Gemeinde um 7,4 Prozent, 2015 um 19,4 Prozent und 2016 um 6,8 Prozent.

Damit belegte die Gemeinde beim prozentualen Wachstum während drei Jahren in Folge den ersten oder zweiten Platz im Unterland.Der Weiacher Gemeinderat will nicht zuletzt wegen dieses Bevölkerungswachstums sicherstellen, dass er die Gemeindeinfrastruktur ausbauen kann. Dazu gehört einerseits die Idee einer Mehrzweckhalle oder eines Mehrzweckssaals, wie Gemeindepräsident Stefan Arnold am letzten Donnerstag an einem Informationsabend erklärte (siehe Ausgabe vom Samstag).

Im Zusammenhang mit einer langfristigen Investitionsplanung hat der Gemeinderat aber auch abgeklärt, welche ihrer Liegenschaften in den nächsten zehn Jahren renoviert werden sollten. Als Erstes plant die Behörde nun Investitionen in das Gemeindehaus. Geht es nach dem Willen des Gemeinderats, soll die Gemeindeversammlung am 22. Juni einen Kredit über 420 000 Franken genehmigen, um das Verwaltungsgebäude wieder in Schuss zu bringen.

Ein Neubau ist momentan keine Option

«Das Gemeindehaus wurde 1991 totalsaniert», erklärt Stefan Arnold. Über 25 Jahre später sei nun eine generelle Gebäudesanierung dringend nötig. Grösste Kostenpunkte der Renovation seien die Fassadensanierung, Kosten für die Bodenbeläge – die jetzigen Teppiche müssen ersetzt werden – sowie Gelder für neue Möblierungen und Beleuchtung, welche aus ergonomischen Gründen zwingend nötig seien. Zugleich könnten mit der Sanierung auch Arbeitssicherheitsmassnahmen erfüllt werden, die der Kanton in den letzten Jahren geändert hat. Darunter fallen beispielsweise höhere Geländer bei Treppen.

Diskutiert wurde am letzten Donnerstag an der Informationsveranstaltung, ob der Gemeinderat statt einer Sanierung nicht noch einen Schritt weitergehen soll. «Wenn wir schon so stark wachsen, wäre es nicht eine Idee, gleich an ein neues Gemeindehaus zu denken?», wurde Arnold gefragt.

Würde man dies nicht besser jetzt in Angriff nehmen, statt dann nach einer Sanierung auch noch Geld für einen Neubau in die Hand nehmen zu müssen? Arnold verneint. Das jetzige Gemeindehaus reiche von den Dimensionen für die Verwaltung des Dorfes aus. «Das Wachstum ist ja zudem nicht unbegrenzt, voraussichtlich wird es bei etwa 2000 Einwohnern spätestens stoppen», sagt er. «Man hat bei der Totalsanierung 1991 schon ein zweites Sitzungszimmer eingerichtet, dass man bei Bedarf auch jetzt noch zu einem Büro umfunktionieren könnte», erklärt Arnold.

Zudem würde auch die Möglichkeit bestehen, mit dem Herausbrechen einer Wand noch einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu schaffen. Doch das sei voraussichtlich gar nicht nötig. «Einzelne unsere Mitarbeiter auf der Verwaltung arbeiten nicht in einem Vollzeitpensum. Bevor wir zusätzliche Büros für neue Mitarbeiter einrichten, könnten wir also zuerst hier aufstocken.»

(Zürcher Unterländer)