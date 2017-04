Gemeinderäte entmachten Kollegen und halbieren ihm den Lohn

Für Richard Dunkel ist die Situation sehr unangenehm. «Ich habe das nicht gesucht. Aber jetzt muss ich mich dafür einsetzen, damit mein Ruf nicht ungerechtfertigt beschädigt wird», sagt der freisinnige Bassersdorfer Gemeinderat. Dunkels Ratskollegen haben ihm Teile seines angestammten Aufgabengebietes entzogen. Und zuletzt hat ihm der Gesamtgemeinderat obendrein quasi auch noch eine massive Lohnkürzung aufgebrummt.

Auf der Internetseite der Gemeinde wurde der jüngste Entscheid zur Entschädigungskürzung und den damit verbundenen Knatsch sodann öffentlich aufgeschaltet. Darin steht auch, dass Dunkel keine anderen Aufgaben übertragen werden. Er habe eben auch keine entsprechenden Vorschläge gemacht, lautet die knappe Begründung.

Für den Betroffenen geht es hier nicht nur um seinen Ruf, sondern auch um 21 000 Franken weniger Behördenentschädigung pro Jahr. Das ist fast die Hälfte dessen, was gemäss gültiger Verordnung in Bassersdorf einem Vertreter der Exekutive eigentlich zustehen würde (43'000 Fr.).

Das will sich der am Flughafen tätige Angestellte einer grossen Abfertigungsfirma nicht gefallen lassen. Deshalb hat der bisherige Ressortvorsteher Gesellschaft+Kultur bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Bülach einen Rekurs gegen den Entscheid seiner Kollegen eingereicht. Das Büro des Bezirksrats bestätigt den Fall mit dem Hinweis, dass momentan noch Abklärungen im Gange seien.

Konkrete Vorwürfe an Dunkel bleiben im Dunkeln

Offenbar ist die Mehrheit von Dunkels Kollegen im Bassersdorfer Gemeinderat einfach nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Was genau dem 55-jährigen zum Vorwurf gemacht wird, bleibt allerdings wortwörtlich im Dunkeln.

Seine Kollegen in der siebenköpfigen Dorfregierung hätten ihn «auflaufen lassen», empfindet er es. «Mir gegenüber wurde immer mehr Druck aufgebaut, ich konnte zuletzt fast gar nichts mehr recht machen», sagt er. So hat Dunkel die grossen Bereiche Alter und nun auch Gesundheit zwangsläufig an eine neu zusammengesetzte Steuergruppe namens 65+ abtreten müssen. Die politisch verantwortlichen in dieser Gruppe sind Parteikollegin und Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP), Finanzvorsteher Christoph Füllemann (parteilos) und Bauvorsteher Christian Pfaller (SVP).

Doris Meier möchte «den Ball tief halten», wie sie in einer Stellungnahme gegenüber dem «Zürcher Unterländer» schreibt. Das generelle Ziel sei es gewesen Dunkels Altersstrategie neuen Schub zu verleihen, die strategischen Aufgaben im Bereich Alter «neu zu lancieren» und zu «intensivieren», deshalb sei die Neubesetzung der Steuergruppe 65+ erfolgt. Dieses Projekt habe grosse Fortschritte gemacht, weshalb man beschlossen habe, auch die dazugehörenden Schnittstellen gesamthaft der Steuergruppe zu unterstellen.

Das passt zum öffentlich publizierten Entscheid im Internet, wo dem Betroffenen keine expliziten Vorwürfe gemacht werden. Zwischen den Zeilen kann man dort allenfalls herauslesen, dass man unzufrieden ist, wie die Projekte und Geschäfte unter Dunkels Leitung geführt wurden und dass sie wohl nicht genügend rasch und nicht genügend zielführend vorangetrieben wurden. «Ich bin der Meinung, dass ich in Sachen Alter und Gesundheit gut aufgestellt und auf Kurs war», erklärt Dunkel. «Grundsätzlich darf man mir ja schon Aufgaben entziehen und neu verteilen», sagt er, «aber einfach so die Entschädigung zu kürzen geht nicht». Zumal er ja schon bereit gewesen wäre andere Aufgaben zu übernehmen, aber er sei auch überrumpelt worden als ihn seine Kollegen damit konfrontierten.

Im öffentlich gemachten Entscheid des Gemeinderates tönt es etwas anders. Aus der Sicht des in Ungnade gefallenen Politikers ist es aber vielmehr so, dass seine Kollegen schon gar nicht darauf eingehen wollten, da sie sonst etwas hätten abgeben müssen.

Kollegen wollten keine Wechsel im letzten Amtsjahr

Aus Sicht der Gemeindepräsidentin lautet das so: «Eine neue Aufgabenverteilung wurde intensiv diskutiert. Jedoch betrachtete man einen Wechsel von Aufgaben und Projekten für das letzte Amtsjahr als problematisch und nicht zielführend, da sonst eventuell laufende, wichtige Projekte nur verzögert realisiert werden könnten.» Die Kürzung der Hälfte von Dunkels Entschädigung erfolgte gemäss Doris Meier sodann unter dem Motto: «Wer nicht sein ihm zugewiesenes Amt mit den dazugehörigen Aufgaben ausübt, soll auch nicht die gesamte Pauschale erhalten.»

Schon im letzten Sommer hatte die Mehrheit seiner Kollegen beschlossen, dass man dem Betroffenen den ganzen Bereich Alter aus dessen Verantwortung entzieht. Damals noch ohne finanzielle Konsequenzen.

Richtig angefangen habe der interne Knatsch aber vor ziemlich genau einem Jahr, erinnert sich Dunkel. «Es ging um die Ausrichtung unseres Altersheims Breiti», erzählt er. Dabei war man sich eigentlich eben noch einig gewesen, dass dort eine grössere Demenzstation mit Aussenbereich gebaut werden sollte. Diese Absicht in der kommunalen Altersstrategie wurde im April 2016 auch öffentlich kommuniziert.

Doch gemäss Dunkel tauchte kurz daraufhin eine Studie auf, die bei manchen Kollegen zu einem Meinungsumschwung führte. Zudem sei auch klar geworden, dass die Investitionen für die Umsetzung wohl höher würden und man damit vor eine Gemeindeversammlung müsste. In der Folge kippte die Stimmung im Gemeinderat.

Aktuell ist Richard Dunkel nur noch für die Bereiche Integration, Jugend und Kultur verantwortlich. Ob er im nächsten Jahr unter diesen Vorzeichen nochmals kandidieren werde, lässt er noch offen. Die FDP hält in Bassersdorf nach dem überraschenden Parteieintritt der amtierenden Gemeindepräsidentin nach den letzten Wahlen 2014 aktuell vier Sitze.

Doch diese absolute Mehrheit dürfte gefährdet sein, zumal eigentlich die SVP stärkste politische Kraft im Dorf wäre. Inwiefern es sich bei diesem Knatsch schon um ein verfrühtes Wahlgeplänkel handelt, lässt sich schwer sagen. Gemeindepräsidentin Doris Meier meint nur: «Das möchte ich nicht kommentieren». (Zürcher Unterländer)