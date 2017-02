Gespräche über Einheitsgemeinde scheitern an zerstrittenen Behörden

Was nach harmonischer Lösungssuche aussah, scheint in einer Schlammschlacht zu enden: Die Primarschule Neerach und die Politische Gemeinde nahmen Gespräche über die Bildung einer Einheitsgemeinde auf. Auslöser für die Gespräche war eine Initiative von sechs Einwohnern, die ihrer Unzufriedenheit mit der Schulpflege Ausdruck verliehen hatten.

Zunächst liessen die Behörden verlauten, dass sie der Bildung einer Einheitsgemeinde positiv gegenüberstehen. Nun ist plötzlich alles anders: Die Schulpflege teilt mit, dass die Gespräche beendet seien. Eskaliert ist die Situation an einer Klausur, die am Dienstag stattgefunden hat.

«Völlig realitätsfremdes, fast esoterisches Weltbild»

Bernhard Kauer, Vizepräsident der Schulpflege, führt aus: «Es gab erhebliche Differenzen zwischen den beiden Behörden.» Er beklagt, dass der Gemeinderat einen Kontrollanspruch über die Gespräche erhoben habe. «Er hat nicht akzeptiert, dass die Schulpflege die gesetzlich verankerte Verfahrensführung innehat.» Ausserdem habe der Gemeinderat keine inhaltlichen Diskussionen führen wollen. «Wir wollten das ganze Bild der Gemeinde diskutieren, der Gemeinderat hat uns dies aber vorgeworfen.»

Als Beispiele nennt Kauer die ausserfamiliäre Betreuung, die Sicherheit des Schulwegs, die Rolle des Schulpräsidenten im Gemeinderat oder auch das Antragsrecht der Schule an der Gemeindeversammlung, über welche die Schulpflege habe reden wollen, aber abgeblockt worden sei.

Sei die Schulpflege nach der ersten Klausur im Dezember noch gutgelaunt nach Hause gegangen, habe sie die Klausur am vergangenen Dienstag abbrechen und damit die Gespräche für beendet erklären müssen. Dass diese unter der aktuellen Zusammensetzung des Gemeinderats wiederaufgenommen werden, schliesst Kauer aus.

Mit Kritik hält auch der Gemeinderat nicht zurück. In einer umfangreichen Stellungnahme an den ZU schreibt er: «Die Primarschulpflege verkündet – weit entfernt von ihren eigentlich schulischen Kernaufgaben – mit Sprüchen, wohlklingenden Floskeln und Worthülsen ein neues, völlig realitätsfremdes, fast esoterisches Weltbild voller Illusionen und Visionen und sie wirft verschiedene Stichworte in den Raum, die nichts mit der Bildung einer Einheitsgemeinde zu tun haben.»

Sie sage zum Beispiel, dass Post, Bank, Geschäfte und Dienstleister im Dorf bleiben können. «Dazu sei festgestellt, dass der Gemeinde keine Mittel zur Verfügung stehen, mit denen sie diesen Institutionen einen Verbleib im Dorf vorschreiben könnte», schreibt die Behörde

Diskrepanzen seien auch in anderem Bereichen festgestellt worden, unter anderem beim direkten Antragsrecht der Primarschulpflege an der Gemeindeversammlung, der ausserschulischen Betreuung oder der Zuständigkeit für die Anstellung von Personal. Während der Klausurtagungen sei klar zum Ausdruck gekommen, dass die inhaltlichen Vorstellungen der beiden Behörden über eine Einheitsgemeinde diametral auseinanderliegen.

Der Gemeinderat stellt fest, «dass sich die Primarschulpflege vor einem bevorstehenden Autonomieverlust fürchtet und deshalb möglichst viel von ihren bisherigen, angestammten Autoritäten beibehalten will». Dies wiederum findet der Gemeinderat mit dem Gedanken der Einheitsgemeinde nicht vereinbar.

Er verweist zudem darauf hin, dass er «nicht gerade höflich aus der Klausurtagung rauskomplimentiert» worden sei und aufgrund «dieses Rausschmisses die beiden Behörden nun je einen separaten Bericht mitsamt Empfehlung an die Stimmberechtigten verfassen werden».

Gemeinderat empfiehlt eine Ablehnung an der Urne

Zur Abstimmung über eine Erheblichkeitserklärung der Initiative wird es laut Bernhard Kauer im Mai oder Juni kommen. Der Gemeinderat nennt in seiner Stellungnahme den 21. Mai als Termin und macht seine Haltung klar: Er empfiehlt den Stimmberechtigten, Nein zu stimmen, also die Initiative für nicht erheblich zu erklären. Die Schulpflege gab gestern noch keine Abstimmungsempfehlung ab.

Für die Initianten ist klar, dass sie die Initiative nicht zurückziehen. «Es muss definitiv noch in diesem Halbjahr zur Abstimmung kommen, so wie es die Initianten verlangen. Dies erfolgt unabhängig davon, ob sich Gemeinderat und Schulpflege zusammenraufen können oder nicht», sagt Christoph Iten. Man werde aber das Gespräch mit den Behörden suchen, um die Hintergründe zum Scheitern der Gespräche zu erfahren. (Zürcher Unterländer)