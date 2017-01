Gospels berühren das Publikum

In seiner Moderation begrüsste Manuel Paganini das Publikum und lud es ein, mitzuklatschen und mitzusingen. Das Zweite nicht nur am Konzertabend, es war eine Einladung an alle, die Freude am Singen haben, diesaktiv im Chor zu tun.Vom ersten Moment an sprang der Funke über, als die Dirigentin Jadwiga Lewandowski die Bühne betrat und nach und nach die Chormitglieder sich aufstellten. 45 Sängerinnen und Sänger bilden den Rümlanger Chor, den es seit über 22 Jahren gibt.

Vier Musiker an Schlagzeug, Piano, Bassgitarre und Trompete begleiteten ihn. Was folgte, war ein Feuerwerk von bekannten Gospelliedern wie «Over in the Gloryland» oder «I Saw the Light», bei denen das Publikum mitklatschte und mitsang. Bei einigen Stücken traten Lewandowski, die Chorsängerinnen Aleksandra Aeschbacher, Maja Perego und die stimmgewaltige Xenia Manser mit Soloeinlagen auf. Das Publikum war begeistert, spendete Szenen­applaus und der ganze Saal warerfüllt mit Gesang, Freude undlächelnden Gesichtern. Am Konzert waren auch vier ehemalige Chorpräsidenten anwesend.

Die wohl jüngste Gospelliebhaberin war die zweijährige Tjara. Ihre Mutter nahm sie zum ersten Mal an ein Konzert mit und das Herz des kleinen Mädchens ging auf: Zu den meisten Liedern tanzte und klatschte die Kleine, in sich versunken, mit.

Gesang auf hohem Niveau

Einige Male trat sie ganz nahe zur Bühne, um die Sängerinnen näher zu sehen. Auf die Frage, ob sie Freude an der Musik habe, nickte Tjara, und ihre strahlenden Augen sagten mehr als Worte. Offensichtlich berührten die Klänge das kleine Mädchenherz.

Seit 22 Jahren, seit Bestehen des Chors, leitet Jadwiga Lewandowski dessen Geschicke. Es gelingt ihr, mit Begeisterung, feinem Gespür und fachlichem Wissen das Beste aus den Sängerinnen und Sängern herauszuholen. «Mit diesem Konzert bin ich sehr zufrieden, es hat alles geklappt und das Publikum zeigt sehr viel Freude», meinte die Musiklehrerin, die unter anderem an der Musikschule Dielsdorf unterrichtet.

«Die Sängerinnen und Sänger studierten alle dreiundzwanzig Lieder bis ins letzte Detail und sangen während eineinhalb Stunden alles auswendig», sagte die Dirigentin nicht ohne Stolz und fügte an: «Das ist eine ausserordentliche Leistung, die jedem viel abverlangte.»

Eineinhalb Stunden erklang der Chorgesang, und die Zeit verging wie im Flug. Die Zuhörer und Zuhörerinnen erbaten sich noch eine Zugabe und dann drehten die Chormitglieder noch einmal richtig auf. Mit «Oh Happy Day» rissen sie die Menschen mit. Die allerallerletzte Zugabe bestand dann aus einem Medley der soeben vorgetragenen Lieder, bevor der Chor das Kirchengebäude auf die gleiche bescheidene Art, wie er zuvor hereingekommen war, wieder verliess.

Draussen schneite es leicht und es war kalt, die Dekoration erinnerte noch ein wenig an Weihnachten. Und mit dieser beschwingten Stimmung und einer tiefen Freude im Herzen gingen die Menschen nach Hause. Und leise summte man noch «Oh Happy Day» auf dem Heimweg.

(Zürcher Unterländer)