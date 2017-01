Grippeimpfungen in der Apothekewerden immer populärer

Die Grippewelle hat die Schweiz fest im Griff. Das spüren neuerdings auch die Apotheker. «Seit sie da ist, haben wir wieder vermehrt Kunden, die sich impfen lassen wollen», erklärt etwa Carol Bertschi, die Geschäftsführerin der Büli Apotheke in Bülach. Denn seit Herbst 2015 dürfen im Kanton neben Ärzten auch Apotheker mit einer Zusatzausbildung und einer kantonalen Bewilligung die Spritze gegen die Grippe ansetzen.

Der Service sei sehr beliebt und werde immer mehr genutzt. Kamen im letzten Winter erst 20 bis 30 Kunden für eine Grippeimpfung in die Büli-Apotheke, so waren es dieses Jahr bereits rund 100 Kunden. Der Grund: Die Impfung in der Apotheke sei praktischer als beim Arzt: «Zu uns kann man ohne Termin kommen. Man muss lediglich einen Fragebogen aufüllen und erhält dann die Spritze. In 15 Minuten ist die Sache erledigt.»

Impfung nach Arbeitsschluss

Die steigende Nachfrage spürt auch Thomas Kunz, der Geschäftsführer der Apotheke zum Gerichtshaus in Dielsdorf. Verabreichte er letzten Winter etwa 30 bis 40 Spritzen, waren es diesen Winter bereits rund 50. «Wir hätten allerdings noch Kapazitäten. Dass man sich in der Apotheke impfen lassen kann, ist vielen noch nicht bekannt», erklärt er.

Auch hier würden die Kunden vor allem das niederschwellige Angebot schätzen. Zwar braucht es bei Kunz einen Termin, dafür entfallen die Wartezeiten, die es bei Ärzten geben kann. Zudem könne man auch am Samstag oder am Abend vorbeikommen, was bei Berufstätigen sehr beliebt sei.

Die Rosengarten Apotheke in Bassersdorf bietet die Dienstleistung diesen Winter zum ersten Mal an. Bereits kamen über 50 Kunden, um sich impfen zu lassen. «Zu uns kommen hauptsächlich Geschäftsleute zwischen 30 und 50 Jahren, die keine Wartezeiten auf sich nehmen wollen sowie gesunde Menschen, die nicht für eine Impfung extra zum Arzt gehen wollen», führt Apotheker Ivan Mihajlovic aus.

Günstiger als Krankheit

Auch einige selbständig Erwerbende seien unter seinen Kunden. Für sie wird wohl der wirtschaftliche Aspekt eine Rolle spielen. Denn eine Impfung kostet mit knapp 40 Franken weniger als eine Grippeerkrankung. Vereinzelte Krankenkassen würden diese Kosten gar übernehmen, weiss Mihajlovic.

Zum ersten mal im Angebot führte die Impfung auch die Toppharm Apotheke in Regensdorf. Die Nachfrage hat die Erwartungen von Apothekerin Denise Brack weit übertroffen. Der Impfstoff ist hier bereits ausgegangen. «Wir haben vorsichtshalber nur 20 Impfdosen bestellt», sagt die Geschäftsführerin. Nächsten Winter will sie das Angebot ausbauen. «Wir werden mehr Impfstoff einkaufen und Impftage einführen.» Zudem wolle sie weitere Mitarbeiter schulen lassen. Denn das Bedürfnis sei da.

Solidarität mit Risikogruppen

Obschon das Impfen nun einfacher geworden ist, scheinen sich nicht wesentlich mehr Menschen zu impfen zu lassen. Gemäss Carol Bertschi und Denise Brack handle es sich bei den Impfwilligen mehrheitlich um Menschen, die hierfür bisher zum Arzt gingen. Für gesicherte Aussagen müsse man jedoch die Auswertungen im Frühjahr abwarten.

Laut Brack gelte es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, wolle man mehr Personen erreichen: «Es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass man von einer Impfung krank werden kann». Auch sei zu wenig bekannt, wie wichtig die Impfung in bestimmten Situationen sei, sagt Brack und empfielt: «Wer regelmässig Kontakt hat mit älteren oder kranken Personen oder mit Säuglingen, der sollte sich impfen lassen, um die gefährdeten Personen nicht anzustecken.»

Zu spät oder doch nicht?

Doch lohnt es sich überhaupt noch, sich jetzt zu impfen? Hier gehen die Meinungen nicht nur in der Fachwelt auseinander. Auch die Apotheker sind sich uneinig. Während die einen finden, jetzt ist es zu spät, da es gut zwei Wochen dauert, bis der Impfschutz ausgebaut ist, sagen andere: Besser zu spät als gar nicht. Schliesslich könnte die Grippe im Februar nochmals aufkommen.

Impfapotheken im Kanton unter www.impfapotheke.ch (Zürcher Unterländer)