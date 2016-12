Guter Zeitpunkt für einen Wechsel

Otelfingen. «Nach fünf Jahren ist es ein guter Zeitpunkt, die Stelle zu wechseln», resümiert Marcel Amhof, der seit Anfang 2012 in Otelfingen als Gemeindeschreiber arbeitet. Nun hat er in Wallisellen eine Stelle gefunden, die ihn anspricht, was aber nicht heisst, dass es ihm im Furttal nicht mehr gefallen hätte: «Es hat mich nicht von hier weg-, sondern dort hingezogen.»Bei seiner neuen Anstellung wird Amhof als stellvertretender Gemeindeschreiber tätig sein.

In einer Gemeinde wie Wallisellen mit rund 16 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ginge es in der Verwaltung anders zu und her, die politische Kultur sei eine andere und entsprechend stünden auch andere Themen an als in einer kleinen Gemeinde wie Otelfingen, in der nur rund 2500 Menschen leben. Er finde sowohl die Arbeit in einem kleinen Dorf als auch in einer grösseren Ortschaft sehr spannend.

Nahe an der Bevölkerung

«An Otelfingen gefällt mir vor allem die Unmittelbarkeit: Ich bin bei den Leuten und die Leute sind bei mir.» Amhof empfindet es auch als sehr positiv, dass die Gemeindeverwaltung mit 14 Mitarbeitenden recht übersichtlich ist. Ausserdem sagt ihm die Themenvielfalt zu: «Ich komme hier mit allen möglichen Themenbereichen in Kontakt. Das ist einerseits sehr spannend, andererseits aber auch anspruchsvoll, da ich mich rasch in neue Gebiete einarbeiten muss.» Entsprechend sei der Job als Gemeindeschreiber sehr aufwändig und fordernd: Neben der regulären Arbeit kommen auch immer wieder Sitzungen am Abend hinzu.

Bevor Amhof in Otelfingen Gemeindeschreiber war, war er in Dübendorf Sekretär des Gemeinderats, und auch die nächste Anstellung in Wallisellen ist bei der Gemeindeverwaltung – der 38-Jährige schätzt die Arbeit im öffentlichen Sektor: «Ich bin mittendrin zwischen Bevölkerung, Politik und Verwaltung. Deswegen reizt mich dieser Beruf nach wie vor.»

Amhof stellt aber auch fest, dass der Job immer anspruchsvoller wird, weil die Bedürfnisse der Menschen immer individueller werden. So steige die Nachfrage nach Online-Angeboten beispielsweise bei der Steuererklärung, oder auch nach verlängerten Schalteröffnungszeiten. Den Grund für diese Entwicklung sieht der Gemeindeschreiber unter anderem darin, dass diese Angebote auch in anderen Dienstleistungsbereichen wie dem Einzelhandel stets zunehmen.

Beruf und Privates trennen

Auch wenn Amhof sich dazu entschieden hat, Otelfingen zu verlassen, wird er sowohl das Team der Gemeindeverwaltung als auch die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den anderen Gemeindeschreibern aus der Umgebung vermissen. Ausserdem hätte er einige Projekte, die er angefangen hat, wie die Anpassung der Gemeindeordnung, gerne noch weiterbegleitet. «Aber wenn ich immer auf alle Abschlüsse warten würde, dann würde ich hier noch pensioniert werden», scherzt er.

Trotz der Freude an seinem Beruf ist es Marcel Amhof ein Anliegen, Berufliches und Privates zu trennen: «Mir ist es wichtig, nicht dort zu wohnen, wo ich als Gemeindeschreiber arbeite. Je kleiner die Gemeinde, desto wichtiger ist das.» Sonst würde er auch in seiner Freizeit stets mit der Arbeit konfrontiert werden. «Dann würde mich vielleicht jemand beim Einkauf am Wochenende nach Baugesuchen fragen oder so ähnlich.» Da er in Kaiserstuhl wohnt, besteht vorerst auch am neuen Arbeitsort keine «Gefahr» für solche Zwischenfälle. (Zürcher Unterländer)