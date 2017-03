Gutes tun hat weibliche Züge

Die Präsidentin des gemeinnützigen Frauenvereins, Bea Cornaz, durfte 118 Stimmberechtigte und etliche Delegierte befreundeter Frauenvereine als Gäste im Hotel zum goldenen Kopf zur denkwürdigen Versammlung begrüssen. Nebst den Geschäften die anstanden, legte der Vorstand grossen Wert darauf, den aktiven Mitgliedern gebürend zu danken und deren Verdienste zu würdigen.

Dazu gehörten Blumen und Applaus. Ab vierzig Jahren Mitgliedschaft fängt die Ehrenmitglied-schaft an und dieser gehören 113 Frauen an. Eine stolze Zahl, welche die Verbundenheit der Frauen mit dem Verein eindrücklich darstellt.

Dienstleistungenim Wandel der Zeit

Eines der Ehrenmitglieder ist die 87-jährige Maria Wachs aus Bülach. «Ich gehöre dem Verein seit 50 Jahren an und begann meinen Dienst in der Nähgruppe», erzählte sie aus ihrem reichen Fundus an Erinnerungen. «Wir nähten Nachthemden für arme Leute und flickten Socken.» Die Zeiten wandelten sich und heute flickt wohl niemand mehr Socken.

Deshalb hat sich die Nähgruppe aufgelöst, andere Bedürfnisse zeigten sich und neue Dienste entstanden. Der Schreibdienst ist einer der jüngeren Meilensteine in der Vereinshistorie. Die Präsidentin hob hervor: «Jede Frau, in jedem Dienst, gleich was sie tut, und wieviel Zeit sie investieren kann, ist wertvoll und leistet einen wertvollen Beitrag.» Dabei spiele es keine Rolle ob sich jemand in einem Arbeitszweig engagiere der Gewinn abwirft, oder sich in den Dienst der Mitmenschen stelle.

Mit grossem Mehr stimmten die Frauen einer Statutenänderung zu. Grund ist die zunehmende administrative Arbeitsbelastung im Vorstand. Als Beispiel wurden die sich stets verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen genannt, die mehr Bearbeitung erfordern. Deshalb beantragte der Vorstand eine Statutenänderung, die es ihm erlaubt, in eigener Kompetenz gewisse Arbeiten an eine bezahlte Mitarbeiterin zu übertragen. Cornaz las den umfangreichen Anforderungskatalog vor.

Dazu gehört unter anderm die interne und externe Kommunikation, administrative Aufgaben sowie die Bearbeitung der Webseite. Die Rede war von einem 30 Prozent-Pensum. Dies zur Entlastung der Vorstandsfrauen. Fast alle Mitglieder sprachen das Vertrauen aus, und genehmigten den Antrag. «Diese Änderung gehört zum Wandel der Zeit», stellte Cornaz fest.

Bedeutsam für die Gesellschaft

Seit 150 Jahren engagieren sich die Mitglieder der bedeutsamen Bülacher Organisation und haben in der Gesellschaft zahlreiche Spuren aller Art hinterlassen: in den Herzen ihrer Mitmenschen, in Projekten die sie halfen aufzubauen und zum Erfolg zu führen und auf den Strassen und Plätzen Bülachs.

Gegründet 1867 als «Verein für Frauen und erwachsene Töchter zur Unterstützung kranker Menschen in Bülach» entwickelte sich die Organisation hin zum modernen Netzwerk mit 550 Mitgliedern und 75 Freiwilligen. Die Zeiten seit der Gründung haben sich komplett verändert, eines ist aber geblieben: Das selbstlose Engagement für die Menschen steht nach wie vor im Zentrum aller Bemühungen.

»Wir haben uns einige Ziele für das Jubiläumsjahr gesetzt», sagte Bea Cornaz und führte aus: «Die Wertschätzung der heutigen Mitglieder und des heutigen Tuns, die Wertschätzung des vergangenen eineinhalben Jahrhunderts sowie die Bedeutung des Vereins wie er früher war und heute ist sichtbar machen.» Dazu gehöre auch, neue Mitglieder zu gewinnen, so dass die weitere Zukunft des Vereins gesichert sei.

Zum gelungenen Start ins Jubiläumsjahr gehört auch eine Plakataktion, die ab sofort auf den Strassen und Plätzen Bülachs zu sehen sein wird.

(Zürcher Unterländer)