Halbe Region lagert Zusatzleistungen aus

AHV- oder IV-Rentner, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben und/oder hohe Heimkosten tragen müssen, können Zusatzleistungen zur AHV oder IV beantragen. Es sind Bedarfsleistungen, um die minimalen Lebenskosten zu decken. Für die Berechnung und die Auszahlung solcher Leistungen ist im Kanton Zürich grundsätzlich die Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Rentenbezügers zuständig. Allerdings: Seitdem der Regierungsrat im Frühjahr 2005 die entsprechenden Grundlagen im Zusatzleistungsgesetz (ZLG) geschaffen hat, dürfen Kommunen diese Aufgabe als Dienstleistungen bei Dritten einkaufen; konkret entweder bei einer anderen Gemeinde oder aber bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA).

Derweil bleibt die Gemeinde weiterhin erste Anlaufstelle.Bis heute hat Bachenbülach das Dossier Zusatzleistungen selber bewältigt. Das ändert am 1. April 2017. Dabei geht es dem Dorf primär darum, die eigene Sozialabteilung zu entlasten. «Die Fallzahlen in der Sozialhilfe und in der Zusatzleistung sind in den vergangenen Jahren regelmässig und markant gestiegen», schreibt der Gemeinderat in seinem aktuellen Verhandlungsbericht. Parallel dazu sei auch in anderen Bereichen der Sozialabteilung der Arbeitsaufwand ständig angestiegen.

Man habe daher beschlossen, im Frühjahr die Abteilung «teilweise nei zu strukturieren». Dazu gehörte auch die Anstellung von Hacer Dogan als Sozialberaterin per 1. März. Was die Auslagerung der Zusatzleistungen betrifft, so habe man zwei Offerten eingeholt, schreibt die Bachenbülacher Behörde weiter. «Das Angebot der SVA war wirtschaftlich und im Kosten-/Nutzenvergleich am günstigsten.»

Auch die Gemeinde Freienstein-Teufen lagert die Aufgabe per 1. April 2017 an die SVA aus. «Nicht nur die Quantität der Fälle nimmt laufend zu, sondern vor allem auch deren Komplexität», hiess es dazu Ende 2016 vom Gemeinderat. Mit dem bisherigen Teilpensum von 15 Prozent sei es schlicht unmöglich, genügend Erfahrungswerte in der Praxis zu sammeln, um die Fälle «eigenständig und mit nötiger Fachkompetenz zu erledigen».

Die jährlichen Mehrkosten für den SVA-Anschlussvertrag beziffert der Gemeinderat Freienstein-Teufen mit 9000 Franken. Die Alternative, namentlich ein Aufstocken des internen Personals, wäre gemäss Gemeinderat mit mindestens doppelt so hohen Mehrkosten verbunden.

Steinmaur als Dienstleister

Bachenbülach und Freienstein-Teufen sind bei Weitem nicht die ersten Kundinnen der kantonalen Anstalt: Von den 44 Unterländer Gemeinden beziehen Stand heute bereits 22 die Dienstleistung Zusatzleistungen bei der SVA, darunter auch einwohnerstarke wie Bassersdorf, Dietlikon oder Opfikon. Hinzu kommen all diejenigen Dörfer, die anstelle der SVA eine andere Gemeinde mit der Erledigung der Aufgabe betrauen. Diesbezüglich spielt die Gemeinde Steinmaur eine spezielle Rolle.

Das Dorf übernimmt die Akte der AHV/IV-Zusatzleistungen auch für Bachs, Oberweningen, Regensberg, Schleinikon und Schöfflisdorf. «Wir haben das Glück, über das nötige Know-how zu verfügen», liess sich die Steinmaurer Gemeindeschreiberin Edith Lee Ende 2016 in einem Interview mit dieser Zeitung zitieren. Sie verstehe den Aufbau von Steinmaur als Kompetenzzentrum für umliegende Dörfer auch als eine Form der Standortförderung.

Im übrigen Kanton

Betrachtet man den gesamten Kanton, so erledigen heute nur noch 72 der 168 Gemeinden die Aufgabe der Zusatzleistungen selbst, 73 sind in der Kundenkartei der SVA, die übrigen 23 haben sich Nachbargemeinden angeschlossen. Ein Blick auf die Anschlussverträge (Stand Januar 2017) zeigt dabei, wie speziell dieses Dienstleister-Rollenverständnis von Steinmaur angesichts der Grösse der Gemeinde (3500 Einwohner) ist: Denn unter den insgesamt neun Gemeinden, die den Service für andere Kommunen erbringen, finden sich sechs regionale Zentren mit wesentlich höheren Einwohnerzahlen: Winterthur, Illnau-Effretikon, Pfäffikon, Wetzikon, Affoltern am Albis – und Bülach, wo einzig Wasterkingen einen entsprechenden Anschlussvertrag unterzeichnet hat.

Das kleinere Oberstammheim (1200 Einwohner) übernimmt die Aufgabe «nur» für Waltalingen (700 Einwohner), und Bauma (4900 Einwohner) «nur» für Wila (2000 Einwohner). Als einziges übriges Exotikum wäre die Gemeinde Stallikon (3600 Einwohner) zu erwähnen, die die AHV/IV-Zusatzleistungen für zwei Gemeinden übernimmt, die beide grösser sind als sie selbst: Bonstetten (5400 Einwohner) und Wettswil am Albis. (5100). (Zürcher Regionalzeitungen)