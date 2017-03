Hauenstein nimmt erste Hürde für den Ausbau des Gartencenters

Die Hauenstein AG mit ihrem grossen Gartencenter kann momentan nicht grösser werden. Denn der Gestaltungsplan «Tierloch», der regelt, wie das Grundstück der Firma und die daraufliegenden Gebäude sich entwickeln können, lässt keine weiteren baulichen Massnahmen zu. Deshalb wird der Gestaltungsplan nun angepasst.

Dies genehmigten die 48 Stimmberechtigten (1,7 Prozent), die am Montagabend zur Gemeindeversammlung in Rafz erschienen sind. Mit dem überarbeiteten Plan werden sich die Hauptbauten des Centers in Richtung Osten und Süden weiter ausdehnen können. Die Anzahl der Parkplätze wird von 143 auf 194 erhöht. Auch die Zufahrt auf der Dorfrandseite kann neu erschlossen werden

Alle neun Einwendungen nicht berücksichtigt

Die Gemeindeversammlung entschied mit der Genehmigung des Gestaltungsplan im Sinne des Gemeinderates. Bauvorsteherin Hélène Sigrist-Hartmann erklärte vor der Abstimmung, dass der Gemeinderat keine der neun Einwendungen zum Plan berücksichtigt. Diese wurde von sechs Personen eingereicht, die gegenüber des Gartencenters wohnen.

Sie forderten unter anderem, die Daten aus dem Umweltbereicht zum einer früheren Version des Gestaltungsplans zu aktualisieren, die Lärmwerte jährlich zu prüfen und öffentlich einsehbar zu machen sowie einen zweiten Ein- und Ausgang zum Center zu schaffen. Der Gemeinderat trat auf sämtliche Anträge nicht ein, teils, weil sie nicht nötig seien und teils, weil dazu die rechtliche Grundlage fehlte.

Erneuter Anlauf für Grundstückverkauf

Nebst dem Gestaltungsplan genehmigte die Versammlung noch zwei weitere Anträge des Gemeinderats ohne Gegenstimmen. Die Bauabrechnung für den Neubau der Saalsporthalle Schalmenacker wurde ohne Diskussion gutgeheissen. Die Gesamtkosten für die Halle beliefen sich auf rund 12,4 Millionen Franken. Die Rafzer genehmigten an der Urne 2014 einen Kredit über 12,9 Millionen Franken. Der Bau kostete damit gut 463 000 Franken weniger als geplant. Grund dafür ist vor allem, dass die budgetierte Reserver von 500 000 Franken nicht benötigt wurde.

Weiter genehmigte die Versammlung den Verkauf eines über 2500 Quadratmeter grossen Gemeindegrundstückes im Gebiet «Im Hard» an eine Rüdlinger Firma, welche mit Industriecomputern geschäftet. Es ist die letzte Industrieparzelle der Gemeinde. Der Kaufpreis total beträgt knapp 752 000 Franken. Einen Verkauf dieses Grundstückes genehmigte die Gemeinde bereits vor einem Jahr, der damalige Käufer zog sich danach aber im letzten Moment vom Geschäft zurück. (Zürcher Unterländer)