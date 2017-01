Hausfrau zeigt verborgene Talente

Irene Balmer (Sula Gutbrod) ist eine ganz gewöhnliche Hausfrau. Mutter von zwei Kindern und Partnerin von Paul Balmer (Martin von Känel), der als Lektor in einem Verlag arbeitet. Aber Irene ist viel mehr als das. Sie träumt von einer Schriftstellerkarriere und hat ihren ersten Roman bereits verfasst. Leider erfährt sie in ihren Ambitionen keinerlei Unterstützung durch ihre Familie. Im Gegenteil. Diese setzen alles daran, fleissig unterstützt von Pauls Chefin, der tyrannischen Agnes Kreuzer (Corinne Obrist), um Irene klein zu halten. Dabei machen sie aber alle den Fehler, die gegen aussen hin etwas bieder scheinende Hausfrau gewaltig zu unterschätzen.

Untypisch karges Bühnenbild

Ein für den Dramatischen Verein Stadel untypisch bescheidenes Bühnenbild empfängt die Besucher. Dies kommt aber nicht von ungefähr und ist bewusst so gestaltet. Samuel Obrist vom Bühnenbauteam war heuer nicht unglücklich über etwas weniger Arbeit. Hat er doch kürzlich eine neue Stelle begonnen und seine Energie vor allem dort gebraucht. So ist zwar, wie bei rund 95 Prozent aller Theaterstücke, das wohlbekannte Wohnzimmer zu sehen, dieses aber wird mit Spezialeffekten etwas aufgepeppt.

Zum ersten Mal Regie

Zum ersten Mal führt in dieser Saison Erwin Baumann die Regie. Er, der selber jahrelang selber auf der Bühne stand, besuchte kürzlich einen Regiekurs und packte nun die Gelegenheit beim Schopf, um das Gelernte anzuwenden. «Es ist ein grosser Unterschied zum Schauspiel. Als Regisseur überlege ich mir das ganze Spielkonzept bereits vorher. Bei mir gibt es keine ‹Hauptdarsteller›. Jeder Spieler oder Spielerin ist wichtig», erklärt Baumann seine Vorgehensweise.

Ihm zur Seite stand während den Proben Corinne Obrist. Sie steht nun als durchtriebene Chefin Agnes auf der Bühne, übernahm aber viele Jahre die Regie in Stadel. Der Verein möchte qualitativ gutes Theater zeigen. So lernten die Schauspieler bereits im Vorfeld der Proben ihren Text auswendig, damit sie sich voll auf das Spiel konzentrieren konnten. Wenn Erwin Baumann mit ihnen probte, wollte er keine Textbücher mehr sehen. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. Noch etwas Feinschliff, dann ist das Ensemble bereit zur Première am Samstag. (Zürcher Unterländer)