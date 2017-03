Heimatsuche fällt kritisch-komisch aus

Existenziell philosophische Fragen in einer witzigen Verpackung serviert – der Abend im Eglisauer Rittersaal am Donnerstag mit dem Schweizer Kabarett-Duo Knuth und Tucek war für die knapp 60 Besucherinnen und Besucher ein Anlass, der die Lachmuskeln forderte. Knuth und Tucek – das sind die Schauspielerin Nicole Knuth und die klassisch ausgebildete Sängerin Olga Tucek aus Zürich.

Der Mensch ist ein hoffnungsloser Fall

Die Vorpremiere ihres Tourprogramms «Heimat ein Ammenmärchen», das im September in Bern startet, fragte in schön wirren Dialogen und Songs frech, geistreich und sehr wortgewandt auf Hochdeutsch und im Dialekt nach der Logik rund um die gesellschaftliche Identität des Menschen und der Rolle der Menschheit – alles untermalt von Tuceks Akkordeon und der ironisch überdramatischen Ausdruckskraft von Knuth.

Eine allzu positive Sicht auf die Spezies Mensch kommt dabei natürlich nicht heraus und das ist gerade deswegen so witzig, weil Knuth und Tucek in ihrer Wortgewandtheit ohne Banalitäten auskommen. Den Anfang setzte Nicole Knuth gleich bei der Evolution an und dem eigenartigen Zufall, dass eine «seltsam lie-bensunfähige Mutation der Menschenaffen» es geschafft hat zu überleben und bis heute zerstört, tötet und nach der eigenen Identität sucht. «Wir sind so viele, da müssten wir doch auch was lernen, doch in der Enge lassen sich Mauern schlecht entfernen», sang Tucek untermalt mit den fürs Kabarett typisch pfiffigen Akkordeontönen. «Jetzt wollen wir doch aber alle ein Zuhause, mit Plasmabildschirm, Sofa, Herd und Gummibärchen, und wer unseren Frieden stört, wird einfach weggesäbt. Heimat- ein Ammenmärchen.»

Wortgewandt und melödios

Der «aufgeblähte Apparat» Staat bekam auch sein Fett weg. «Er reitet Paragraphen im Spagat, Beamte säumen seinen Pfad, ein ausgekochter Diplomat, er besteuert arme Menschen hart, mit Grosskonzernen ist er zart. Er lenkt und denkt und handelt adäquat. Verhandelt mit Bomben und Granat, sperrt Heimatlose ins Reservat, er beschliesst und ahndet Hochverrat – der Staat».

Knuth und Tucek verhandelten beim Heimatkauf, besangen sarkastisch die «Grossstadt» Zürich, schossen gegen twitternde Schlaumeier oder liessen ein böses Hoch auf die moderne Individualisierung des Ichs erklingen: «Ich bin nur das Paninibild meiner Träume – weder wertvoll noch besonders hell», sowie die Abgrenzungspolitik des Westens. «Hoch zieht die Türme, und nähert euch dem Himmel, mögen die da unten ohne uns verschimmeln.»

Das Publikum war von Anfang bis Schluss begeistert. Der Eglisauer Armin Günter fand: «Das ist das dritte Mal, dass ich sie sehe, es ist wahnsinnig witzig, melodiös, und gut geschauspielert. Es ist auch so dicht, dass es wahnsinnig schwierig ist, jeden Witz mitzubekommen.»

Knuth und Tucek freuten sich über die gute Resonanz, zumal der Abend für sie ein erstes Try-Out ihres neuen Programms war. Jetzt gehe es bei solchen offenen Proben ums Verinnerlichen, sagte Nicole Knuth. Das Programm entstand, wie jedes, nebenbei. «Eigentlich kommt einem der Titel in den Sinn. Der Rest entsteht dann irgendwie und irgendwo, wir sind auf Tournee mit anderen Stücken und es kommt immer mehr dazu und plötzlich hat man einen Rucksack voller Themen und Lieder.»

