Heute vorhersagen,was morgen am Himmel geschieht

Nicht mithilfe einer Glaskugel tätigt Heinz Rauch einen Blick in die Zukunft, sondern er konsultiert seine astronomischen Jahrbücher. Der Präsident des Vereins Sternwarte Rotgrueb besitzt ein ganzes Arsenal davon. «Die Bücher erlauben uns das Wahrsagen. Doch im Gegensatz zu den Astrologen stützen sich die Vorhersagen der Astronomen nicht auf das Interpretieren, sondern auf das Beobachten.»

Jeweils im Dezember stellen Rauch und weitere Vereinskollegen das Programm für das kommende Jahr zusammen. Dieses wird bestimmt durch die Ereignisse am Himmel, sagt Rauch. Als erstes studiert er die gängigen Jahrbücher, wie etwa das «Kosmos Himmelsjahr». «Ob ein Ereignis für eine öffentliche Führung geeignet ist, hängt auch davon ab, wie spektakulär es ist», sagt er.

Highlight zum Jahresbeginn

Das erste grössere Highlight im 2017 steht im Februar an. Es ist eine Halbschatten-Mondfinsternis. «In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar sind unsere Demons-tratoren bereits im Dienstplan eingetragen», sagt Rauch und zeigt eine lange Liste mit Daten, an denen das Teleskop auf ein Gestirn gerichtet wird.

Für den Neujahrsapéro vom 2. Januar in Rümlang hat Heinz Rauch Beobachtungskärtchen vorbereitet, die er verteilen wird. «Noch am selben Abend wird von blossem Auge die Mondsichel flankiert von den Planeten Venus und Mars sichtbar sein», sagt er.

Mit den Daten aus seinen Jahrbüchern und Zeitschriften setzt sich Rauch an den Computer, stellt Berechnungen an und simuliert den Nachthimmel. So kann er die Führungen in der Sternwarte noch genauer planen.

Bilder trotz Bewölkung

Zudem verfügt die Sternwarte Rotgrueb seit diesem Sommer über einen Bildschirm, der neben Hintergrundinformationen auch eine Live-Ansicht des Himmels über Rümlang liefert. «Als kürzlich Gymnasiasten in die Sternwarte kamen und es bewölkt war, haben sie sich sehr über das Programm gefreut, das den Himmel simuliert», sagt Rauch. Dieses heisst Stellarium und ist kostenlos im Internet verfügbar. Beat Meier vom Verein hat den digitalen Horizont mit einer Panoramaaufnahme versehen, sodass man die Umgebung von Rümlang sieht.

Ein weiteres Highlight 2017 ist für Rauch die Sonnenfinsternis in den USA vom 21. August. «Leider ist diese bei uns nicht zu sehen», sagt er. Doch einige Vereinsmitglieder würden in die USA reisen und Fotografien mitbringen. Und eine weitere Vorhersage wagt der Vereinspräsident: «Im März nähert sich ein Komet, der im Teleskop zu sehen sein wird. Und wenn wir ein Riesenglück haben, wird der Schweifstern von blossem Auge zu sehen sein. Aber dazu können auch wir Astronomen nur spekulieren.»

(Zürcher Unterländer)