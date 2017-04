Hick-Hackum die Häcksel-Tour

Weil die Gemeinde Lufingen letztes Jahr entschied, das Häckselgut der privaten Haushalte nicht mehr mitzunehmen, gab es auf den Strassen der Gemeinde eine ziemliche Schweinerei. Der Wind verwehte das Gehäckselte und der Regen spülte die Schnitzel auf die Strassen hinaus. «Das führte zu Reklamationen aus der Bevölkerung», erklärt Gemeindeschreiber Kurt Renk.

Grund für den Schlamassel: 2016 hatte der Gemeinderat beschlossen, zwar noch den kostenlosen Häcksel-Service anzubieten, für das Entsorgen des Häckselguts aber die Hauseigentümer verantwortlich zu machen. «Die Idee war, das Verursacherprinzip anzuwenden», erklärt Gemeindeschreiber Kurt Renk. Vereinfacht gesagt: Die Lufinger sollten für die Kosten des Entsorgens selber aufkommen indem sie es der Grüngutabfuhr mitgeben oder das Häckselgut am besten gleich selber verwerten. Das funktionierte aber nur teilweise. So liessen zahlreiche Dorfbewohner das Gehäckselte am Strassenrand liegen, mit den oben erwähnten Folgen.

Ab sofort wieder kostenlos

Das Chaos soll sich dieses Jahr nicht mehr wiederholen. Wie der Gemeinderat mitteilt, hat er entschieden, die zerkleinerten Gartenabfälle ab sofort nach dem Häckseln wieder kostenlos zu entsorgen. Die nächste Häckseltour ist auf den 20. April angesagt.

Das Einführen des Verursacher-Prinzips hat sich nämlich auch in anderer Hinsicht nicht bewährt. Die meisten Haubesitzer verfügen in Lufingen über eine Vignette für die Grüngutabfuhr. Diese erlaubt es ihnen, Gartenabfälle à discrétion zu entsorgen. Das zusätzliche Zuführen des Häckselguts in den Grüngutcontainer war für die meisten deshalb nicht mit höheren Kosen verbunden. Gestiegen ist dafür die abgeführte Menge Grüngut in der Gemeinde. Holte diese 2015 noch 17 400 Kilogramm ab, waren es ein Jahr später 23 400 Kilo. (Zürcher Unterländer)