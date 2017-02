Hickhack um Facebook-Eintrag der Stadt

Glattparkschulhaus gibt erneut viel zu reden – einfach nicht mehr auf der offziellen Facebook-Site der Stadt Opfikon. Dort wurde zuletzt ein Eintrag der Schule kurzerhand wieder entfernt. Zwei Gegner eines neuen Schulhauses im Glattpark haben sich beim Bezirksrat in Bülach über eine Nachricht samt Link der Schule beschwert, da ihnen die Aktivitäten der Stadt im Abstimmungskampf um ein neues Glattparkschulhaus nicht passen und weil die verbreiteten Schülerprognosen der Behörden falsch seien.

Der Zahlenstreit, der sich schon in den vorangegangenen Januarwochen in den Leserbriefspalten des Opfiker Stadtanzeigers offenbart hatte, habe die Schule veranlasst zu kommunizieren. «Wir sahen uns fast schon dazu genötigt», sagt Schulpräsident und Stadtrat Norber Zeller (CVP). Denn ein Mitglied der von ihm präsidierten Opfiker Schulpflege hatte zuvor ebenfalls in einem Leserbrief gegen die neue Planung eines Glattparkschulhauses Stimmung gemacht. Auch deshalb gab es die Reaktion der Schulpflege mit der offiziellen Stellungnahme, die in der Folge auch auf der städtischen Facebook-Seite verbreitet wurde.

Kein Bezirksratsentscheid – nur «konstruktiver Dialog»

Der angedachte Schulhausneubau im Glattpark fusse keineswegs auf einer «Schülerzahlenverwirrung», wie das SVP-Vertreter behauptet hätten, war in der offiziellen Nachricht zu lesen, wenn man den Facebook-Link öffnete. Die Schulpflege führe seit Jahren eine «laufend aktualisierte und qualitativ überprüfte Schulraumbedarfsplanung» durch, lässt sie die Opfiker wissen. Die entsprechenden Schülerzahlen würden «seriös erhoben und immer wieder verifiziert werden», hält Zellers Gremium weiter fest.

Das alles zeigt: In Opfikon ist man sich in der Schulhausfrage einmal mehr gewaltig in die Haare geraten.

Es sei eine Beschwerde eingegangen, bestätigte gestern das Bülacher Sekretariat des Bezirksrates, der Aufsichtsinstanz über alle Gemeindebehörden im Bezirk. Doch der Bezirksrat hat sich gar nicht mit der Beschwerde befasst und dazu folglich auch «keinen Entscheid gefällt», heisst es weiter. Man habe lediglich Kontakt aufgenommen mit der Stadt Opfikon und dabei sei es zu einem «konstruktiven Dialog» gekommen.

Der besagte Beitrag wurde also freiwillig vom Facebook-Auftritt der Stadt entfernt, bestätigt auch Schulpräsident Zeller, der sich übrigens dennoch mehr Klarheit wünscht im Umgang mit solchen Nachrichten. Dazu gebe es nämlich keine eindeutigen Vorgaben, wenn die behördliche Kommunikation im Zusammenhang mit Abstimmungen stattfinde.

Momentan stellt sich die entscheidende Frage, ob überhaupt ein Schulhaus in jenem städtebaulichen Boomquartier zwischen Glattbrugg und Fernsehstudio geplant werden soll. Im Mai vor knapp drei Jahren war man schon einmal weiter: Damals gings um einen Ausführungskredit von 74 Millionen Franken. Am Ende scheiterte der Bau eines Primarschulhauses in der 17 000-Einwohner-Stadt Opfikon nur ganz knapp an der Urne. Die Gegner hatten 54 Nein-Stimmen mehr mobilisieren können.

Anderes Areal nicht billiger –teurer Boden ist Kostentreiber

Am 12. Februar nun gehts an den Abstimmungsurnen von Opfikon erneut um einen Planungskredit von rund 3,3 Millionen Franken. Die Gegner um den lokalen SVP-Haudegen Richard Muffler wollen lieber, dass ennet der Autobahn, auf dem benachbarten Areal Fallwiesen (nicht im Glattpark), geplant und gebaut würde, das sei günstiger und biete mehr Platz, unter anderem auch für eine Dreifach- statt nur Zweifachturnhalle.

«Ich bin zwar noch nicht so lange in der Politik, aber ich nehm das jetzt mal gelassen», sagt der angesprochene Schulpräsident Norbert Zeller (CVP). 2014 war er eben erst ins Amt gewählt worden, als die letzte Abstimmung knapp verloren ging. Das gegnerische Hauptargument seien stets die hohen Kosten gewesen. Nun mit dem Fallwiesen-Areal als billige Alternative zu argumentieren, funktioniere nicht, meint er. Dort komme die Stadt ein neues Schulhaus jedenfalls nicht billiger zu stehen – sogar eher teurer, warnt Zeller. Da gemäss den Forderungen der Gegner dort einfach deutlich mehr Land beansprucht würde.

Überhaupt sei der kostentreibende Faktor nicht das Schulhaus an sich, sondern der teure Boden. Bei den Hochbauten für ein Schulhaus würde sich Opfikon indes am Minimum der gesetzlich geforderten Ausgestaltung orientieren. Was den Preis für ein neues Schulhaus im Glattpark so hoch erscheinen lässt, ist die eingerechnete Umbuchung des Landes vom Finanzvermögen ins Anlagevermögen der Stadt. «Aber das ist ein rein buchalterischer Vorgang, bei welchem kein Geld fliesst.» (Zürcher Unterländer)