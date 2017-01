Hier nehmen Grenzwächter Fahrzeuge unter die Lupe

Für die Demonstration einer Fahrzeugkontrolle ist eines von zwei mobilen Spezialistenteams der Grenzwachtregion II angereist. Zu diesem gehört auch der elfjährige Rauschgifthund Nero. Er hat die Aufgabe, die im Auto versteckten Amphetamine zu finden. Das Fahrzeug haben die Grenzwächter in der sogenannten «Beschaugarage» am Grenzübergang zwischen Rafz und Lottstetten parkiert. Sie ist nach einer Bauzeit von einem halben Jahr seit diesem Monat in Betrieb. Gekostet hat sie 1,2 Millionen Franken.

Der Ausdruck Beschau wird im Zolljargon als Kontrolle verwendet. Für solche wurde die Garage denn auch erstellt: Bisher fehlte den Grenzwächtern an diesem Standort die Möglichkeit, eingehende Kontrollen von Fahrzeugen durchzuführen. Waren diese nötig, mussten sie an einen Zoll mit entsprechender Ausrüstung transportiert werden, was wiederum aus rechtlichen Gründen über Schweizer Gebiet erfolgen musste und nicht über das nahegelegene Jestetten.

Sein Besitzer Rolf Stuber zieht Nero – in Wettbewerben unter Diensthunden holte er wiederholt den ersten Platz – zunächst «Schuhe» für seine Vorderpfoten an. «Wir machen dies, damit der Hund die Fahrzeuge nicht verkratzt», sagt Peter Zellweger, Informationsbeauftragter der Grenzwachtregion II. Auch erhält der Schäfer ein anderes Halsband, damit er begreift, dass er nun «arbeiten» muss. Etwas abgelenkt ist Nero zwar wegen des Besuchs, den Wagen durchschnüffelt er dennoch gründlich.

Nach einigen Minuten Suche sitzt er plötzlich vor dem Handschuhfach ab – dort befindet sich das entgiftete Amphetamin, das zu Übungszwecken eingesetzt wird. «Er macht eine passive Anzeige», erklärt Zellweger. In seiner altersbedingt wohl bald zu Ende gehenden «Karriere» hat der Hund schon alle Arten von Rauschgift erschnüffelt.

Hohlräume im Fokus

Nachdem der Hund seine Arbeit getan hat, machen sich Rolf Stuber, sein Kollege Roger Leisi und Teamchef Daniel Pfäffli zunächst ans Fotografieren des Fahrzeugs – den ersten Teil ihrer Arbeit. Danach geht es an die Kontrolle: Im Fokus stehen die Hohlräume – potenzielle Verstecke für Schmuggelware wie Rauschmittel, Waffen oder Schwarzgeld zur Finanzierung von kriminellen Netzwerken. «Konstruktionsbedingt hat ein Fahrzeug viele Hohlräume», sagt Pfäffli. Er hält ein Videoskop in der Hand, eine kleine Kamera mit Licht an einem Kabel, die mit einem Bildschirm verbunden ist. Die Kamera führt er in eine Öffnung im Kofferraum ein und schaut sich zusammen mit Roger Leisi den Hohlraum an.

Musste bisher an diesem Grenzübergang ein Wagenheber verwendet werden, um die Unterseite von Fahrzeugen anzuschauen, steht dem technikaffinen Spezialistenteam nun ein Autolift zur Verfügung. Auch ist Werkzeug vorhanden, um Autos auseinander- und wieder zusammenzuschrauben. Weiteres Werkzeug befindet sich im Fahrzeug, mit welchem das Spezialistenteam unterwegs ist. Gearbeitet wird mit Handschuhen. «Wir müssen darauf achten, keine Spuren wie Fingerabdrücke oder DNA zu verwischen», erklärt Zellweger. Dies ist in Bezug auf eine mögliche Strafverfolgung wichtig.

Kokain hinter dem Airbag

Wenn es um Verstecke für Schmuggelware geht, sind die Kriminellen einfallsreich: Da werden schon mal Rauschgiftpakete im Fahrzeugtank, im Treibstoff schwimmend, transportiert oder Kokain hinter dem Beifahrerairbag versteckt. Auch werden zuweilen Autositze so präpariert, dass sie aufgeklappt werden können. In einem Fall entdeckten die Spezialisten in der Reserveradmulde eine zweite, kleinere Mulde, die als Versteck diente. «Wir gehen davon aus, dass solche aufwendig gebauten Verstecke nicht nur ein einziges Mal verwendet werden», sagt Zellweger.

Im neuen Gebäude sind auch ein Aufenthaltsraum und Computer-Arbeitsplätze für die Grenzwächter zu finden. Zudem wurden zwei Festhalteräume für die Delinquenten sowie eine spezielle Toilette erstellt: Deren Spülung kann nur von aussen bedient werden, damit die Tatverdächtigen keine Gegenstände oder Beweismittel hinunterspülen können. (Zürcher Unterländer)