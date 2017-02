Hörifäscht steht – Riesenrad gibt Überblick

Das Hörifäscht 2017 findet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, im Bereich der Altmannsteinstrasse, Hofstrasse und Haldenstrasse statt. Der dreitägige Anlass läuft unter dem Motto «Höri läbt und zeigt, was es hät». Und genau das ist denn auch der Zweck der grossen Veranstaltung: Der Öffentlichkeit soll im Rahmen eines grossen Festes gezeigt werden, wie vielfältig das Höremer Gewerbe und das Dorfleben ist.

Ein Haus, zum Beispiel

Ginge es beispielsweise darum, ein altes Haus in Schuss zu bringen, wäre man mit dem Höremer Ausstellern bestens bedient. Die örtlichen Firmen würden neue Bodenbeläge und Platten legen, die Elektro-Installationen und die Beleuchtung erneuern, die sanitären Anlagen und die Heizung ersetzen, eine Solaranlage installieren, die Küche auf Vordermann bringen, neu möblieren und das ganze Gebäude neu streichen.

Dies natürlich erst, nachdem eine Ortsfirma den Anbau fertiggestellt hat. Selbstverständlich könnte das marode Vehikel in der Garage von einer Höremer Autowerkstatt repariert werden und für die grosse Wiese ums Haus wird der Heulader auch gleich vor Ort gekauft, während der Garten von einer lokalen Firma zur Blüte gebracht wird.

Die Finanzierung des Ganzen erledigt der Eigentümer mit einer Hypothek der nahen Bank oder Versicherung und die feinen Tröpfli und den frisch gerösteten Kaffee für das Einweihungsfest besorgt man sich ebenfalls von spezialisierten Firmen im Dorf.

Die Nagra ist dabei

Alle diese Firmen stellen einen Teil des Höremer Gewerbelebens dar, das am Hörifäscht gezeigt wird. Zudem figurieren unter den insgesamt 38 Ausstellern auch Dienstleistungseinrichtungen wie die Gemeindeverwaltung oder die Standortförderung Züri Unterland. Zudem findet ein Lehrlingsparcours statt. Am Hörifäscht präsent ist auch die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, besser bekannt unter der Abkürzung Nagra.

Riesenrad ist auch parat

Es dürfte wahrscheinlich das erste Mal sein, dass man in Höri die Gelegenheit hat, von einem 33 Meter grossen Riesenrad einen Überblick über das Dorf zu erhalten. Ein solches wird sich nämlich am Hörifäscht gemächlich drehen. Durchs Gelände können sich die Besucherinnen und Besucher auf einem kleinen Zug befördern lassen.

Verhungern und verdursten muss am Hörifäscht niemand, denn es stehen nicht weniger als 18 Festbeizen zur Verfügung. Betrieben werden sie auch von einigen der 16 anwesenden lokalen Vereinen. Auf dem Programm stehen im weiteren ein Konzert der Swiss Band, die Sportlerehrung der Gemeinde, diverse Konzerte der Dorfmusik Höri, der Stadt- und Jugendmusik Bülach, der All Saints Jazz Band sowie Konzerte in einigen Festwirtschaften.

Ausserdem umfasst das Angebot: eine Bike- und eine Holzfällershow, Kamelreiten, eine Kegelbahn, einen Vogelflugsimulator, eine Ausstellung von Feuerwehr- und Landwirtschaftsfahrzeugen, ein Kinder-Karussell, eine Hüpfburg und anderes mehr. Die Primarschule Höri ist mit einem Kinderflohmarkt vertreten.

15 000 Hörifäscht-Tischsets

Das Organisationskomitee unter der Leitung von Christian Meier hat 5000 Tragtaschen aus Kunststoff produzieren lassen, die eine stilisierte Gemeinde Höri in Scherenschnittmanier zeigen – mit Flugzeugen, fröhlichen Menschen, Natur und Technik. Dies im Hinblick auf den Auftritt der Gastregion Appenzell, die auch wegen ihren Scherenschnitt-Kunstwerken bekannt ist. Die meisten dieser Taschen sind bereits «unter das Volk» gebracht worden. Die restlichen können auf der Gemeindeverwaltung günstig gekauft werden.

«Wir haben auch 15 000 Tischsets mit dem Hörifäscht-Motiv produzieren lassen», sagt OK-Chef Meier. Diese werden demnächst in den Restaurants der Region Werbung für den Anlass machen. An den beiden Dorfeingängen von Höri wird das Motiv prominent auf drei mal drei Meter grossen Konstruktionen in Erscheinung treten. Zudem wird der Kreisel in Endhöri im Hinblick auf das Hörifäscht neu bepflanzt und eventuell mit einem Alpaufzug verschönert.

Die Gastregion Appenzell will am Hörifäscht auf 200 Quadratmetern das Appenzellerland als Reiseziel und Tourismusdestination präsentieren. Dabei kommen lokale Spezialitäten, Handwerker und Musikanten zum Einsatz. Hackbrettspieler patrouillieren durchs Festgelände und bereichern die Vereinsstände mit Hackbrettvorführungen.

Kein Defizit

Wie OK-Chef Christian Meier erklärt, verlief die Sponsorensuche sehr erfolgreich. Die Gesamtkosten des Hörifäschts von gut 100 000 Franken können so gedeckt werden. Auch der Gemeinderat hat einen Beitrag von 10 000 Franken gesprochen. Das OK rechnet mit rund 15 000 Besucherinnen und Besuchern.

(Zürcher Unterländer)