Hüntwanger Gemeinderat setzt sich im zweiten Anlauf durch

Das Ergebnis war am Ende nicht überragend, aber es hat gereicht. Mit 39 Ja- und 20 Nein-Stimmen gaben die 67 Stimmbürger dem Hüntwangener Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht für die neue Verordnung über die Wasserversorgung.Die Verordnung war zuvor lange diskutiert worden. Erneut, wie schon 2013, waren längst nicht ­alle Anwesende mit den Plänen des Gemeinderats einverstanden.

Damals, im Dezember 2013, hatte die Gemeindeversammlung die neue Verordnung schliesslich sogar zurückgewiesen. Die vorgeschlagene Verordnung war dabei zusammen mit den Nachbars­dörfern Wil und Wasterkingen entworfen worden. Und die Nachbarn genehmigten die vom jeweiligen Gemeinderat erläuterten Änderungen.

Nicht so in Hüntwangen. Hauptpunkt der Kritik war, dass mit der neuen Verordnung in ­Zukunft die Grundeigentümer Schieber und Anschlussstücke einer Leitung unterhalten müssen – und nicht die Wasserversorgung der Gemeinde.

Änderungsantrag scheitert

Nun bedeutet ein Rückweisungsantrag aber nicht, dass der Gemeinderat im Sinne der Rückweisung die Verordnung neu auf­legen muss. Dazu hätte es einen Änderungsantrag benötigt. Der Gemeinderat hielt denn im Wesentlichen auch an seiner Version von 2013 fest.

Sein Pokerspiel ging auf. Ein Änderungsantrag, der die Anlageteile der Hausanschlussleitung im öffentlichen Grund, das Anschluss-T und den Wassermesser als Eigentum der Gemeinde festgesetzt hätte, wurde abgelehnt. Nur 17 Stimmbürger hätten den geänderten Artikel der Version des Gemeinderats vorgezogen.

Anpassung an BZO genehmigt

Abstimmen mussten die Hüntwanger zudem noch über eine Teilrevision an der Bau- und Zonenordnung (BZO). Zwar wird die aktuelle BZO in den nächsten acht Jahren sowieso noch eine Totalrevision erfahren, doch der Gemeinderat wollte bereits jetzt mittels zweier Änderungen das vorhandene Bauland effizienter nutzen können.

Dazu liess er von der Gemeindeversammlung zwei Massnahmen genehmigen. In der Kernzone, in der Wohnzone W2 und in der Wohngewerbezone WG2 sind nun anrechenbare Untergeschosse zugelassen. In der Kernzone erhöht die neue BZO zudem die Überbauungsziffer von 22 Prozent auf 30 Prozent. Damit soll die Bevölkerungsdichte in dieser Zone erhöht werden. Die Überbauungsziffer entspricht mit der einstimmig angenommenen Revision dem Wert von Wasterkingen, in Wil sind es umgerechnet etwa 28 Prozent. (Zürcher Unterländer)