IT-Probleme lösen im Gespräch von Mensch zu Mensch

«Computer sind etwas Geniales – wenn sie funktionieren», bringt es Erwin Kolly aus Bachenbülach auf den Punkt. Bei seinem iPad hakt es im Moment, darum sucht der 65-jährige am Mittwochnachmittag Hilfe beim kostenlosen PC-Support der Computeria Bülach. Seit September bietet diese eine monatliche Beratung in der Cafeteria der Bachenbüler Zentrumsüberbauung «Im Baumgarten» an. «Ich habe Probleme mit dem E-Mailversand, vor allem im Ausland – da geht nichts mehr raus», erklärt der 65-Jährige.

Er ist der erste einer Handvoll Besucher an diesem Tag, darum nehmen sich gleich zwei der drei regulär anwesenden Berater für ihn Zeit. Das insgesamt 16-köpfige Freiwilligenteam besteht aus engagierten Anwenderinnen und Anwendern, wie Beni Cadenau. «Wir können nicht jedes IT-Problem lösen, aber bieten zumindest Alternativen an», betont der Pensionär. Profi hingegen ist der Informatiker Thomas Bacher, der mit seinen 39 Jahren den Altersdurchschnitt des Computeria-Teams senkt.

Verbindungwieder hergestellt

Seit 2014 bietet die Computeria in Bülach wöchentlich eine Anlaufstelle für Fragen rund um moderne Kommunikationsmittel und -kanäle an, dazu Vorträge und PC-Kurse. «Es ist ein niederschwelliges Angebot für die Region» erklärt Jean-Jaques Meyer, der die Computeria zusammen mit Claude Bonfils leitet. Den Anstoss zur Bachenbüler «Filiale» gab eine Anfrage von Gemeindepräsident Franz Bieger anlässlich der Einweihung der Zentrumsüberbauung. «Im Team beschlossen wir einen Probebetrieb bis Februar. Es läuft gut an, so dass wir das Projekt vorerst bis Ende 2017 verlängern.»

Zentrumskoordinatorin Deborah Plath zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: «Es ist ein gemeinnütziger Anlass, für den wir gern Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Davon profitieren auch unsere Bewohner.» Dies bestätigt die 76-jährige Jana Stäheli, welche Sorgen mit dem Smartphone plagen: «Meine Tochter hat es mir eingerichtet, aber nun geht das Internet nicht mehr.»

Schnell hat Meyer die Verbindung zum hauseigenen Wlan wieder hergestellt. «Manche kommen für eine Unterhaltung vorbei, ohne konkrete Fragen», berichtet er. «Es ist unser Ziel, die soziale Vernetzung unter Menschen zu fördern.» Das Angebot sei für alle offen, würde aber vorwiegend von Senioren genutzt. «Es unterstützen uns auch Schüler, die Punkte für den Konfirmandenunterricht sammeln.»

Der Sprung in die Selbständigkeit

Die Computeria wurde 2013 von den drei Trägerschaften Anlaufstelle 60plus, dem Gemeinnützigen Frauenverein Bülach und der reformierte Kirche Bülach initiiert. Nun liegt die Absicht vor, das Projekt in einen selbständigen Verein zu überführen.

«Ob das gelingen wird, entscheiden wir am nächsten Teammeeting im März», zeigt sich Meyer optimistisch. Am Nebentisch ist das Mailproblem behoben, längst sitzt man im entspannten Gespräch. «Einige Einstellungen mussten geändert werden», sagt Berater Bacher. „Eigentlich simpel – man muss nur darauf kommen.»

