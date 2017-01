«Ich diskutiere gerne über Politik»

STIFT HÖFLI

Die Institution Stift Höfli wurde 1979 von Josef Räschle aus Frauenfeld gegründet. Ihre definierte Zielsetzung ist die berufliche und soziale Integration junger Menschen mit einer leichten Lernschwäche. Es werden Ausbildungen in elf Berufen angeboten, so zum Beispiel im Garten- und Floristikbereich, in der Landwirtschaft, in der Hotellerie/Gastronomie sowie in der hauseigenen Konditorei. Die Ausbildungen werden von der Invalidenversicherung (IV) unterstützt.

Die Ausbildungsbetriebe befinden sich in Oberstammheim, in Nussbaumen sowie in Frauenfeld. Die Mehrheit der Aus­zubildenden lebt im internen Wohnheim mit fünf aufeinander aufbauenden Wohnstufen.sae

Internet: www.stift-hoefli.ch