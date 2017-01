«Im Bündnerland hat es schmalere Strassen»

Bis auf den letzten Platz besetzt war der Gemeindehaussal in Freienstein-Teufen am Montagabend. Schätzungsweise 300 Personen hatten sich eingefunden. Sie kamen, weil Postauto Schweiz und die Freiensteiner Behörden über den geplanten Bus via Dättlikon nach Pfungen informierten.

Die neue Linie soll 2018 den Betrieb aufnehmen und dem unteren Tösstal wieder bessere Verbindungen nach Winterthur ermöglichen. Dazu muss der Bus allerdings durch das Dorf Freienstein und dann über ein schmales Strässchen nach Dättlikon fahren – was am Informationsabend Anlass zu Diskussionen führte.«Die Dättlikerstrasse ist im Dorf sehr schmal und wird auch von Fussgängern und Velofahrern genutzt», klagte eine Anwohnerin. Sie befürchte, dass es mit dem Postauto zu gefährlichen Situationen kommen könnte.

Mehrere Wortmeldungen kamen auch von Landwirten, die entlang der Strecke Land besitzen. Ihnen stiess sauer auf, dass die Strasse zwischen Freienstein und Dättlikon künftig mit Barrieren gesichert werden soll, wenn sie vom Bus befahren wird. «Wenn der Bus zweimal in der Stunde fünf Minuten durchfährt, kann ich in dieser Zeit nicht zu meinen Feldern gelangen», klagte ein Bauer. Das sei fast schon geschäftsschädigend. Täglich befahre er die Strecke über 20 Mal.

Alexander Häne, der Regionenleiter von Postauto Schweiz, hielt entgegen, dass man die Strecke gemeinsam mit Experten der Kantonspolizei und einem Ausbildner von Postauto abgefahren habe. «Die beiden haben die Strecke als sicher beurteilt», sagte er.

An die Adresse der Landwirte sagte der Vertreter von Postauto, dass es wohl einen Kompromiss brauchen werde. «Nur weil die Strasse bislang lediglich von einer Nutzergruppe befahren wurde, heisst das nicht, dass künftig kein Bus darauf verkehren darf.» Gemeinderat Christof Benz verwies zudem darauf, dass es dank den Barrieren künftig den illegalen Schleichverkehr auf der Verbindung nach Dättlikon nicht mehr geben werde. Und zum Aspekt der Sicherheit meinte Benz: «Im Bündnerland gibt es schmalere Strassen und auch dort fahren Postautos.»

Ein Thema waren auch die Velofahrer, welche das Strässchen benutzen. Denn auf der Verbinungen verlaufen mehrere offizielle Radwege. Gemäss Benz sollen die Radfahrer mit Warnschildern auf das Postauto aufmerksam gemacht werden.

Gemeindepräsident Oliver Müller erklärte am Ende der Veranstaltung, dass das Projekt weiterverfolgt werde. Er verwies insbesondere darauf, dass durch den neuen Bus die heute abgeschnittenen Nachbargemeinden Pfungen und Dättlikon etwas näher rücken würden. So sei in Pfungen derzeit eine interessante Infrastruktur am entstehen mit einem Aerztezentrum und Geschäften. Die Gemeindeversammlung soll laut Müller aber die Möglichkeit erhalten, im Rahmen des kommunalen Richtplans über die neue Busverbindung abzustimmen. Der Gemeindepräsident zeigte sich zuversichtlich, dass mit den Landwirten eine Lösung gefunden werden

Teufen besser einbinden

Neben kritischen gab es am Informationsanlass auch dankbare Voten. Alt Gemeindepräsident Werner Lienhard sprach von einer guten Lösung, wünschte sich aber eine bessere Einbindung von Teufen. Ein weiterer Einwohner bedankte sich bei Postauto für die gute Lösung und erntete dafür Applaus.

(Zürcher Regionalzeitungen)