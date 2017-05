Im neuen Reservoir bleiben die Füsse für einmal trocken

Wer schon einmal in einem leeren, riesigen Wasserreservoir stehen wollte, bekam in Wallisellen diese Möglichkeit am Samstag geboten. Denn im Reservoir Tambel, von dem die Niederzone Wallisellen ihr Wasser bezieht, stand die neu ausgebaute zweite Kammer, die seit Dezember 2015 in Betrieb ist und speziell für den Anlass geleert wurde, für Besucherinnen und Besucher buchstäblich offen.

Zwei neue Kammern

23 Meter breit, 26 Meter lang und 5,2 Meter hoch bot die beleuchtete Kammer eine interessante Erfahrung für rund 200 jüngere und ältere Interessierte. Organisiert wurde der «Wassertag» von der für diesen Ausbau verantwortlichen Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL), der Werke Versorgung Wallisellen AG, die das Trinkwasser von der GWL bezieht, sowie der Energie Opfikon AG, die ebenfalls beim Tambel ihr eigenes Reservoir hat.

Auch die Opfiker können sich über ihre neue zweite und mit 5000 Kubikmetern fast doppelt so grosse Kammer wie der Walliseller Bau freuen. Diese war allerdings mit Wasser gefüllt und ihr Inneres somit nur durch das Bullauge sichtbar, was die Besucher jedoch nicht davon abhielt, sich auch dort umzusehen und mit dem Ingenieur zu plaudern.

Doch die grosse Attraktion war natürlich die leere, von neun Säulen getragene Kammer, die sonst knapp 3000 Kubikmeter Wasser fasst und am Samstag wie eine leere unterirdische Garage wirkte.

Zwei Millionen Franken kostete der Bau, der im Frühling 2015 in Angriff genommen worden war. Damit für diesen Bau Platz genug war, wurde zuvor die alte Anlage aus dem Jahr 1918 abgerissen.

Diese bestand aus zwei kleineren Kammern, insgesamt 800 Kubikmeter gross, die zweimal täglich gefüllt werden mussten, «damit wir eine Brauch- und Löschreserve hatten», wie der Brunnenmeister der GWL, Claudio Crescenzi, erklärte. «Bei der neuen Kammer reicht täglich einmaliges Nachfüllen.» So sei die Versorgungssicherheit für Wallisellen erhöht.

Der Weg des Hahnenwassers

Zusammen mit der ersten Kammer aus dem Jahr 1970 umfasst das ganze Reservoir für Wallisellen jetzt 5400 Kubikmeter Wasser, was ungefähr einer Menge von 40 000 Badewannenfüllungen entspricht.

Die Besucher, welche die Chance zum Rundgang packten, zeigten sich von der Erfahrung beeindruckt . «Es ist nicht alltäglich, dass man an dem Ort steht, aus dem das eigene Trinkwasser kommt», sagte Katja Wintsch aus Wallisellen, die mit ihrem Mann Rolf und Tochter Lia (10) anwesend war. «Ich finde es allgemein spannend zu sehen, woher das Wasser herkommt, wenn man den Wasserhahn zu Hause aufdreht.»

Wer seine Neugier befriedigt hatte, konnte anschliessend auf dem Hügel die von der Pfadi Wallisellen vorbereitete Verpflegung vom Grill geniessen, während sich die Kinder bei Wasserspielen mit Schläuchen austobten und amüsierten.

Die Kammer wird nach dem Wochenende bald wieder ihre Funktion aufnehmen. «Am Montag wird sie wieder gereinigt und desinfiziert, dann füllen wir sie, am Dienstag wird dann eine Wasserprobe entnommen und am Freitagmorgen haben wie das Resultat, ob das Wasser den Qualitätsanforderungen entspricht», sagte Crescenzi.

(Zürcher Unterländer)