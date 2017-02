In der Kanti-Aula wird eingecheckt, gelitten und geliebt

Weitere Vorstellungen

Wer mit den engagierten Musicaldarstellern zusammen abheben will, besucht eine der fünf kommenden Vorstellungen, und zwar am 3., 4., 7. und 8. Februar um 19.30 Uhr sowie am 5. Februar um 17 Uhr in der Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland. Tickets sind vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse erhältlich. Für die Vorstellungen vom 3. und 4. Februar sind nur noch wenige Karten erhältlich. Reservationen sind bis am Vortag der jeweiligen Vorstellung unter rahel.bosshard@kzu.ch möglich.