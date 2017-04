Infrastruktur basiert auf guter Planung

Regensdorf. Pünktlich auf die Eröffnung der Furttalmesse am 12. Mai wird das Areal bei der Sportanlage Wisacher für die Aussteller hergerichtet sein. 150 Gewerbebetriebe haben sich für einen Standplatz angemeldet. «Nachdem die verschiedenen Zelte aufgestellt sind, ist als nächstes der Innenausbau an der Reihe», sagt Peter Scherrer, der als OK-Mitglied für das Ressort Bau und Infrastruktur zuständig ist.

«Dafür braucht es einen Raster, der die Aufteilung für die Stände ermöglicht.» Doch das geht erst, nachdem die Böden auf dem unbefestigten Untergrund verlegt worden sind. Sie müssen so stabil sein, dass sie hohe Gewichte tragen und schwere Fahrzeuge darüber fahren können.

Alles muss zusammenpassen

Die verschiedenen Arbeiten müssen gut aufeinander abgestimmt sein, damit am Schluss alles funktioniert. «Zudem ist es wichtig, dass beim Aufbau so wenig Landschaden wie möglich entsteht. Denn die Zelte stehen auf Kulturland», erklärt Peter Scherrer. Dieser Aspekt ist auch beim Abbau zu berücksichtigen.

Doch jetzt wird erst einmal aufgebaut. Auch das Verlegen der Kabel für die Elektrizität erfolgt nach einem genauen Plan. «Die Stromzufuhr muss ständig überall gewährleistet sein, sonst gibt es Probleme.» Das Team von rund einem Dutzend Handwerker arbeite äusserst zuverlässig. Auch auf Details werde grossen Wert gelegt.

Bisher seien die Wetterbedingungen sehr angenehm gewesen, sodass die Arbeiter gut vorankamen. Scherrer hofft, dass es während der Messe zu keinem Kälteeinbruch kommt. «Die Heizkosten wären enorm hoch.»

Das Wasser für den Messebetrieb wird über die Sportanlage bezogen. Etwas komplizierter ist aber die Entsorgung des Schmutzwassers. «Es ist nicht möglich, das gebrauchte Wasser wie Regenwasser über die Strasse in die Kanalisation zu leiten.» Vielmehr steht ein Fass bereit, in dem es gesammelt und dann in die Jauchegrube von Landwirt und Gemeinderat Hans-Rudolf Frei in Watt transportiert wird. «Wir sind sehr froh um diese Unterstützung», betont Peter Scherrer.

Ohne die Mitwirkung zahlreicher Freiwilliger sowie gratis ausgeführter Arbeiten und finanzieller Zuschüsse wäre es nicht möglich, die im Budget aufgeführten Kosten einzuhalten. «Wir bewegen uns im gesteckten Rahmen von rund 250 000 Franken.»

