«Jede Arbeit ist wertvoll – sogar das Kloputzen»

Die Kundin hat ihre Wohnung in Bachenbülach verlassen und jetzt übernimmt Loredana Renzo. Sie füllt den Putzkübel mit Wasser, bindet sich die Haare zusammen und schaut sich um. Wie in ihrer im Voraus gemachten Offerte festgehalten, kommen heute die Kronleuchter, die Fenster und später noch das Badezimmer dran. Hier liegt Schmuck herum und in einem Glas stecken einige Hundert Franken in Noten. «Ich schaue weder nach rechts noch nach links. Diskretion und Ehrlichkeit ist alles in diesem Job», sagt die Putzfrau und legt los.

Eine Putzfee...

Die 49-Jährige nimmt ihre Arbeit persönlich. Die gelernte Verkäuferin hat früher in einem Putzinstitut das Büro gemacht, später ist sie ab und zu mit der Equipe ausgerückt. «Ich wollte die Praxis am eigenen Leib spüren», sagt sie. An ihrem ersten Arbeitstag hat sie ein Treppenhaus gesaugt und gewischt. «Es ist mühsam, wenn die Mieter allerhand vor die Haustüre lagern. Wir von der Reinigung müssen das alles vor dem Putzen wegräumen», sagt die Bülacherin.

Am Nachmittag wischte sie den Aussenbereich eines Einkaufscenters und war überrascht, als einige Kunden sie grüssten. Damals war die noch ungeübte Putzfrau abends total erledigt. «Zuhause kann man Pause machen. Als Profi arbeitet man durch», sagt sie.

Während einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit kam sie dann auf die Idee, ihre Erfahrung zu nutzen und ein Putzinstitut zu eröffnen. «Umschulung oder Selbständigkeit? Ich sagte mir: ‹Am besten kannst du putzen› und gründete am 1. April meinen Einfraubetrieb in Bülach», erzählt Renzo.

…ohne Handschuhe...

Mit einem Startkapital in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags schaffte sie unter anderem einen Lieferwagen, einen Staubsauger, Wäschekörbe und einen Profiputzkübel mit Einwacher und Abzieher für die Fenster an. Ebenso erwarb sie ein Arsenal hochwirksamer und duftender Profiputzmittel. Hausmittel wie zum Beispiel Backpulverbrei für verschmutzte Backöfen, funktionieren im Profibereich zu träge oder gar nicht.

Ach ja, und dann wären da noch die rot wie Kirschen glänzenden Fingernägel der Putzfrau. «Ich putze immer ohne Handschuhe. So habe ich mehr Gefühl». Dann berichtet sie, dass ihre manikürten Nägel gelegentlich sogar beim Wegkratzen hilfreich sind. «Gummihandschuhe ziehe ich nur bei speziellen Arbeiten an, so zum Beispiel, wenn ich ein WC auch innen gründlich reinigen will», erklärt sie.

…reinigt fast alles

In der Regel schafft sie das, aber es ist auch schon vorgekommen, dass sie kapitulieren musste. «Zum Beispiel bei Wohnungsendreinigungen kommt es schon vor, dass ich den Spezialisten aufbieten muss, der dann mit aggressiveren Mitteln anrückt», sagt sie.

Loredana Renzo hat kein Problem damit zu sagen, dass sie Putzfrau ist. «Jede Arbeit ist wertvoll, sogar das Kloputzen», sagt sie. Die Konkurrenz in der Region ist gross und man müsse sich positionieren um zu bestehen. «Meine Stärke ist, dass ich in der Regel als Chefin persönlich putze. Nur bei grösseren Aufträgen beschäftige ich bis zu vier temporäre Kräfte», sagt sie.

Man habe ihr zwar prophezeit, dass die ersten Jahre schwierig seien, doch die Putzfee kann sich nicht beklagen. «Momentan habe ich rund ein Dutzend Stammkunden aus dem Privatbereich», sagt sie. Alleinstehende Männer, berufstätige Paare, alte und junge Menschen vertrauen der Fee. «Ein halber Tag pro Woche genügt im Allgemeinen um einen Haushalt in Schuss halten zu können», sagt sie.

Manchmal braucht es aber ein bisschen mehr, so wie kürzlich, als sie die Wohnung eines Kunden mit Messie-Syndrom auf Vordermann bringen musste. Sie erlebte Maden an der Decke, herumschwirrende Fliegen, verfaulte Lebensmittel und eine Kaffeemaschine die so verdreckt war, dass man sie entsorgen musste. «Das war heavy», berichtet sie.

Loredana Renzo macht alles: Sie mäht den Rasen, wäscht und bügelt die Wäsche und putzt. Nur Tat-, und Leichenfundortreinigung macht sie nicht. «Dafür braucht es eine Spezialausbildung und besonders starke Nerven», erklärt sie und sagt: «Ich bin und bleibe einfach lieber die gute Fee.» (Zürcher Unterländer)