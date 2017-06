Jetzt wird in Mundart gesungen

An Ideen fehlt es dem quirligen 44-jährigen Musiker nicht. Wie wenn er nicht genug davon hätte, die Bühne mit Rock’n’Roll abzurocken oder mit Gospels spirituelle Lieder zum Besten zu geben, zieht es Manuel Steck neu zu Songs auf Schweizerdeutsch hin. Momentan arbeitet der Rüdlinger unter dem Künstlernamen Manu an seinem ersten Album, welches im kommenden Jahr bei Niro Music erscheinen wird. Die erste Single aus diesem Album ist bereits erhältlich.

Manu mit seiner Single «Mir gönd no lang nöd hei» (Quelle: Youtube)

«Ich freue mich riesig, mit ‹Mir gönd no lang nöd hei› einen tollen Song präsentieren zu können», sagt Manuel Steck. Wer in dieses als Download überall erhältliche Lied hineinhört, lässt sich sofort vom mitreissenden Sound anstecken. Statt immer nur von morgens bis abends zu «chrampfen», ist Feiern angesagt, und zwar nicht nur bis morgens um zwei. «Mir blibed na chli», verspricht Manu seinen Musikerkollegen schulterklopfend im Musikvideo.

Singen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist

Manus Musik will ein breites Publikum ansprechen und Generationen verbinden. «Doch die englischen Texte sind nicht für alle verständlich», erklärt Steck die Idee für sein neues Mundart-Album. «Ich wollte einmal so singen, wie mir der Schnabel gewachsen ist – auf Züritüütsch.» Zu seiner eigenen Überraschung habe er sich nicht nur selber neu erfunden, sondern auch gefunden. In seinen Mundarttexten fragt er nach dem Lebenssinn und würdigt auch die Liebe in all ihren Formen. Seinem Musikstil bleibt der Künstler allerdings auch auf Schweizerdeutsch treu.

Momentan bereitet sich Manu auf das Zürcher Kantonalturnfest im Tösstaler Rikon vor, welches alle sechs Jahre stattfindet. Der Künstler wird morgen Samstag, 17. Juni live am Topsportabend «Töss-tastisch» auftreten, und zwar mit Rock’n Roll-Hits. Am Samstag, 24. Juni wird er als Manu auf der Bühne stehen. «Beim grossen Finale werde ich den Song ‹Mir gönd no lang nöd hei›, welcher sich bereits zum Turnersong entwickelt hat, präsentieren.»

Suche nach Kraftund Inspiration am Rhein

Auch mit den Medien kann es der Rüdlinger Star gut. So erfolgte vor kurzem ein Talk-Auftritt im Tele Top. «Musik ist mein Leben. Schon als Kind erklärte ich meiner Mutter, ich sei auf die Welt gekommen, um den Menschen Freude zu bereiten. Trotz seiner vielen Auftritte bleibt Manuel Steck aber genügend Zeit für seine Familie und sich selber. «Da ich am wunderschönen Rhein wohnen darf, verbringe ich meine Freizeit sehr oft auf dem Fluss. Das gibt mir Kraft und Inspiration für meine Musik.» Daneben besucht er regelmässig das Fitnessstudio, um sich auch körperlich fit zu halten.

Seinen Fans gibt er eine Botschaft mit auf den Weg. «Mit meinen Liedern möchte ich zur Lebensfreude aufrufen, zur Liebe, Leichtigkeit und Demut.» Alle seine Texte seien aus dem Leben gegriffen, sagt er. «Ich finde es auch wichtig, dass wir uns an das Kind in uns, welches wir einmal waren, erinnern.»

(Zürcher Unterländer)