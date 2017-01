Junge Frau packt in einem Männerjob an

Während ihre Kolleginnen für KV- oder Coiffeurlehrstellen Schlange standen, war für Veronika Thurova von Anfang an klar, dass sie eine andere Art von Ausbildung anstrebt. «Ich wollte draussen arbeiten, ich liebe Bewegung. Jeden Tag in einem geschlossenen Raum hinter einem PC? Nein, das ist momentan nicht mein Ding», erklärt sie.

Nach der Schule bewirbt sie sich bei mehreren Gemeinden um eine Lehrstelle als Fachfrau Betriebsunterhalt der Fachrichtung Werkdienst. «Meine Chance bekam ich in Geroldswil, zwei Dörfer weiter», sagt sie und zeigt mit dem Arm in Richtung Hüttikerberg. Man lädt die damals 16-Jährige zum Schnuppern ein. «Ich durfte einen Feldweg chaussieren. Das bedeutet: Eine Kiesmischung vom Lastwagen schaufeln und Schlaglöcher damit auffüllen.»

Es ist schon verblüffend, mit welcher Selbstverständlichkeit sie von dieser Tätigkeit berichtet. Als könnte sie Gedanken lesen, sagt sie: «Ja, alle waren baff, dass ich als Frau so etwas mache. Aber anscheinend habe ich überzeugt.»

Zarte Hände packen zu

Veronika Thurova darf die dreijährige Lehre antreten. «Ich betreute zum Beispiel die Wertstoff-Sammelstelle, leerte die Robidogs und wenn irgendwo eine Stolperfalle auf öffentlichem Grund war, so habe ich sie mit Wasserwaage und Kies wieder in Ordnung gebracht», beschreibt sie ihren Arbeitsalltag. In der Berufsschule Wetzikon ist sie die einzige Frau der insgesamt 18 Schüler der Fachrichtung Werkdienst. «Bei der Bevölkerung kam ich gut an. Die Menschen waren am Anfang schon baff. Um anerkannt zu werden, muss man als Frau schon etwas auf dem Kasten haben», erklärt sie.

Überzeugt war anscheinend auch die Gemeinde Hüttikon, als sie vor einem halben Jahr die inzwischen ausgelernte Veronika Thurova eingestellt hatte. «Im September habe ich das Stelleninserat gelesen. Auf meine Bewerbung hin hat mich die Gemeindeschreiberin angerufen und zu einem Gespräch eingeladen. Ich freute mich riesig, als ich später als Frau unter vielen männlichen Bewerbern die Zusage bekam», erzählt sie, während sie einen Baumstamm von der Ladefläche des gemeindeeigenen Pick-ups hievt. Mit Leichtigkeit, wie es scheint, denn dieses Stück Holz dürfte einige Kilos wiegen. Sie wirft die Motorsäge an und macht aus dem Stamm Kleinholz für den gemeindeeigenen Grillplatz. Die volle Schutzmontur steht ihr gut und sie würde auf jedem Prospekt für Arbeitskleidung wohl eine tolle Figur abgeben. Frauenbonus? Nicht in diesem Beruf. Veronika Thurova ist kein Hüne von Gestalt und wenn sie ihre Arbeitshandschuhe auszieht, so kommen zierliche Frauenhände zum Vorschein.

Um drei Uhr klingelt Wecker

Arbeitsbeginn ist um sieben Uhr und jeweils am Anfang entscheidet sie selbst, was zu tun ist. Im Winter, wenn es schneit, klingelt der Wecker schon um drei Uhr morgens. «Um vier Uhr geht es dann los mit Schaufeln», erklärt sie. Bushaltestelle, der Platz vor dem Gemeindehaus und Durchgangswege wollen von Schnee und Eis befreit werden. «Mein Freund hat dafür Verständnis. Er ist Landschaftsgärtner und weiss, wie das ist», sagt sie. Momentan freut sie sich auf den Frühling. Dann heisst es Rasenflächen mähen, Hecken und Rosen schneiden und den Brunnen schrubben.

Veronika Thurova ist auch Mitglied im Gemeindesicherheitsdienst Hüttikon. «Zu zweit ziehen wir mit Signalweste und Taschenlampe durchs Dorf um potenzielle Bösewichte abzuschrecken.» Sie macht das mit gutem Gefühl, denn im Alter von sechs Jahren hat sie mit dem Kampfsport begonnen, und momentan geht sie drei Mal pro Woche ins Kickbox-Training. Kürzlich ist sie der Feuerwehr Unteres Furttal beigetreten. «Ich finde, wenn ich in Hüttikon arbeite, so gehört das dazu.»

Jeden Montagabend drückt sie die Schulbank, um das Bürofach- und Handelsdiplom zu machen. Einerseits zu privatem Zweck, andererseits als Versicherung. «Wer weiss. Vielleicht mal später, wenn ich viel älter bin …», sagt sie und zuckt mit den Schultern. (Zürcher Unterländer)