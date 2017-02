Junge Soldaten geben den Takt an

Rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer, Angehörige der Rekruten sowie Prominenz aus Militär und Politik, durften sich am vergangenen Mittwochabend in der Chliriethalle auf ein abwechslungsreiches Programm mit leisen Tönen und mächtigen Paukenschlägen freuen. Bevor es richtig los ging, stimmte das Militärorchester standesgemäss die Landeshymne an und das Publikum stand dazu auf.

Der verrückte Truthahn

Die Rekruten spannten den musikalischen Bogen weit. Ein erster Höhepunkt war das Bariton Quartett, welches den «Crazy Turkey», also den verrückten Truthahn, spielte. Es folgte ein Medley des französischen Duos Daft Punk, dann die Vorstellung des sechs Mann starken Percussion Ensemble. Ein weiterer Höhepunkt stellte das Solostück «Trombonologie» dar.

Das Publikum jubelte, klatschte und verlangte am Schluss nach einer Zugabe. Rund zwei Stunden dauerte die musikalische Reise und nahm die Menschen mal leise mal mit kräftigen Klängen mit. Ein Erlebnis, für jeden der diese Musik liebt.

«Ich war schon letztes Mal am Konzert des Rekrutenspiels. Das hat mir sehr gut gefallen und deshalb bin ich heute wieder hier», sagte die Besucherin Frieda Meier aus Bülach. Mit einem Lächeln fügte sie an: «Das ist genau die Musik die ich gerne höre: Melodiös, rassig und schön.»

Ski-WM oder Staatsempfang

Unter der Leitung von Oberstleutnant Roger Hasler musizierten 51 Männer und die erste und einzige Frau im Orchester. «Zu unserer ehrenvollen Aufgabe gehört es militärische Feiern musikalisch zu umrahmen», sagte Oberstleutnant Hasler. So war das Orchester auch an der Skiweltmeisterschaft in Sankt Moritz zugegen oder spielte an den CISM-Militär-Wettkämpfen letztes Jahr in Uster. CISM steht für Conseil International du Sport Militaer.

Ein Höhepunkt mit besonderen Anforderungen stellt jeweils ein Staatsempfang dar. «Bei Staatsempfängen geht es streng nach Protokoll. Jeder weiss genau, was wann zu tun ist, zum Beispiel wann ein Trommelwirbel vorgesehen ist», berichtete Hasler. So geschehen auch kürzlich am Empfang des chinesischen Staatsoberhauptes Xi Jinping in Bern, an dem sie mitwirkten.

«Es ist uns eine grosse Ehre, dass das Rekrutenspiel 16-3/2016 zum Auftakt des 75-Jahr Jubiläum der Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland in Oberglatt spielt», freute sich dessen Präsident und Oberstleutnant Edgar Urech. «Dies war ein Superkonzert und ein gelungener Anfang dem weitere Festlichkeiten folgen werden.»

Verabschiedet wurden die jungen Soldaten von Brigadier Martin Vögeli, welcher ihnen mit Freude zurief: »Sie machen es heute anders als wir, aber Sie machen es sehr gut.» Deutlich war sein Stolz herauszuhören als er verkündete: «In drei Wochen werde ich die Inspektion bei euch durchführen und ich freue mich schom jetzt darauf.» Bevor die Soldaten die Bühne verliessen, salutierte Oberstleutnant Hasler und meldete sich formvollendet beim Brigadier ab.

(Zürcher Unterländer)