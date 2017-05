Kanonenkugeln aus vergangenen Kriegszeiten ausgegraben

Während Jahrzehnten bewirtschaftete Erwin Aeschbacher den Hof Neugut in der Embracher Au. Dabei hob er bei Pflügearbeiten mehrere Kanonenkugeln aus. Glücklicherweise erkannte der Bauer, dass es sich dabei um historisch bedeutungsvolle Relikte handelt.

Er bewahrte sie auf, statt sie auf dem nächsten Schrottplatz zu entsorgen.Auf Umwegen gelangten die drei Eisenkugeln mit Durchmessern von 8,4 und zirka 13 Zentimetern (2 und 4 Kilogramm) geschenkweise in die Hände von Hans Baer. Er ist bekannter Embracher Heimatkunde-Autor.

Über 200 Jahre alt

Wie lange die Kanonenkugeln im Boden steckten ist schwierig zu sagen. Im Jahr 1781 hatten Zürcher Truppen in diesem Gebiet ein militärisches Übungslager errichtet. «Ich nehme an, dass die Fundobjekte nicht von diesem Lager stammen», meint Hans Baer. Der Grund: Wahrscheinlich wurde dort nicht scharf geschossen, wenigstens nicht mit Kanonen.

Die Kugeln stammen viel eher aus dem Jahr 1799. Baer: «Es erhärtet sich der Verdacht, dass die Kugeln in der damaligen Kriegszeit abgeschossen wurden.» Eine der turbulentesten Zeiten die das Unterland je erlebt hat. Franzosen, Russen und Österreicher: Truppen aus drei Nationen bekämpften sich vorwiegend in den Gemeinden des Bezirks Bülach.

Die Situation gestaltete sich wie folgt: Kurz nachdem die Französische Revolution ausgerufen worden war, marschierten Truppen aus dem Nachbarland in die Helvetische Republik. Die Unterländer hiessen die Besetzer vorerst freundlich willkommen. Sie erhofften sich dadurch mehr Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Daraus wurde nichts. Die Mächte der verfeindeten Fürstenkoalition, der die Österreicher sowie die Russen angehörten, holten zum Gegenschlag aus. Während zwei grossen Schlachten standen sich auf dem Feld mehr als 100 000 Soldaten gegenüber.

Rorbas schwer getroffen

Die Gemeinde Rorbas traf es dabei am schwersten. Der Historiker Karl Dändliker (1849-1910) beschreibt in seinem Buch «Geschichte der Gemeinden Rorbas, Freienstein und Teufen» die Ereignisse wie folgt: «. . .Die Einwohner ‹voll Angst und Schrecken›, hielten sich in den Kellern auf.

Ihre Befürchtung, dass ihre Wohnungen in Brand gesteckt würden, ging nicht in Erfüllung; auch hatte nur ein einziger Bewohner das Unglück, ein Opfer des Gefechtes zu werden, nämlich alt Seckelmeister Heinrich Fritschi von Freienstein, der in seinem Haus erschossen wurde. . .» Viele Leute seien jedoch fast vollständig ausgeplündert worden. Als sich die Franzosen mehr und mehr zurückzogen, rückten die Österreicher unter beständigen Gefechten über Embrach gegen Kloten.

Die Kugeln, die in Embrach ausgegraben wurden, bleiben vorerst bei Hans Baer. «Es wäre wünschenswert, wenn wir eines Tages einen zentralen Ort bekämen, wo alle heimatkundlichen historischen Objekte gesammelt, katalogisiert und invertarisiert würden», sagt der Autor.

Eigentlich hätte schon beim Auffinden der Kugeln die Kantonsarchäologie informiert werden müssen, doch die gab es damals noch nicht. Wer heute solches Material findet, ist verpflichtet, sich umgehend mit der Denkmalpflege in Verbindung zu setzen und keinesfalls selber weiterzugraben. (Zürcher Regionalzeitungen)