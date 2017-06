Kantonspolizei: «Vielleicht haben sich die Fische nur verkrochen»

Am Dienstag vermeldete die Kantonspolizei Zürich: «Fischsterben im Neeracher Dorfbach. Schätzungsweise 1000 Forellen und Stichlinge sind verendet.» Wer nun das Bild von einem Haufen lebloser Fische im Kopf hat, täuscht sich. Kapo-Sprecher Stefan Oberlin sagt: «Wir haben lediglich fünf grössere Fische aus dem Bach gezogen.»

Beim Rest handle es sich um Jungtiere, die gerade mal einen Zentimeter gross seien. Nun gibt es zwei Erklärungen: Entweder sind die kleinen Fisch gestorben und danach weggespühlt worden. Oder: Die Baby-Fische sind gar nicht tot und flüchteten in einen Bereich mit sauberem Wasser. Die Schlagzeile könnte demnach auch lauten: «Fünf tote Fische im Neeracher Dorfbach». Aus dem Spektakel wird eine Randnotiz.

Das soll jedoch nicht bedeuten, dass der Vorfall nicht tragisch ist. Denn eines ist sicher: Das Wasser war verschmutzt und das hat wiederum zum Tod von Lebewesen geführt.

Abklärungen des Awel dauern noch einige Tag an

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) hat am Montag vor Ort Wasserproben genommen. «Wir erwarten deren Auswertungen in den nächsten Tagen», sagt Oberlin. Was das Wasser im Bach verschmutzt hat ist also noch nicht bekannt.Für Alfred Senteler, Fischereiaufseher, ist klar: «Eine giftige Flüssigkeit hat sich mit dem Wasser im Bach vermischt.»

Er hat einige mögliche Erklärungen, was das gewesen sein könnte: «Vielleicht hat jemand etwas im Bach ausgewaschen, das er nicht sollte.» Eine andere Erklärung sei, dass Flüssigkeiten von einer Baustelle oder gar von der Landwirtschaft ins Wasser gelangten. Weiter werde der Bach vereinzelt auch als Entsorgungsstelle genutzt, so Senteler.

Deshalb möchte der Fischereiaufseher die Leute dazu sensibilisieren, den Dorfbächen sorge zu tragen. «Man muss vor allem aufpassen, dass man keine giftigen Flüssigkeiten in einen Gulli leert, dessen Wasser direkt in den Bach fliesst.» Ansonsten seien die Tiere in Gefahr. Zudem könnten vereinzelte Stoffe auch ins Trinkwasser gelangen.

Zu hohe Wassertemperaturen sind gefährlich für Fische

In diesem Jahr gab es schon sehr früh Hitzetage. Geht das so weiter, wird es zu einem Problem für die Fische. Vor allem für jene, die in Bächen und Flüssen leben.

Steigt die Wassertemperatur über 25 Grad, wird es gefährlich. Die Fische in niederen Gewässern bekommen dann zu wenig Sauerstoff. Ihnen droht der sichere Tod. Meist kann man dabei nur zusehen. Lediglich Gewitter mit Regen und Wind können helfen. Dieses Problem trat im Hitzesommer 2003 auf und führte auch im Sommer vor zwei Jahren zu grossen Problemen für die Fische. (Zürcher Unterländer)