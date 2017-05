Keine Opposition gegen das Verwaltungszentrum

Das neue Bülacher Stadthaus kostet so viele Millionen, wie der Bülacher Gemeinderat Sitze hat. Der Verpflichtungskredit über 28 Millionen wurde am Montagabend mit 26 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt. Dass der Bezirkshauptort seine heute quer über das Stadtgebiet verteilten Verwaltungsabteilungen an einem Ort zentralisieren können soll, darob herrschte im Gemeinderat also weitgehend Einigkeit, keine der sechs Fraktionen hatte sich gegen das Projekt gestellt.

Abschliessend über den Kredit (und damit natürlich über den Bau) befinden wird das Stimmvolk der Stadt voraussichtlich am 24. September an der Urne. Das Ja vorausgesetzt würde bereits im Oktober die Baueingabe erfolgen. Baubeginn wäre gemäss Planung im April 2019, die Schlüsselübergabe folgte im Oktober 2020.

100 000 Franken für Kamin

Das Stadtarlament hat sogar noch mehr Geld gesprochen als die ursprünglich beantragten 27,9 Millionen. Einstimmig entsprach der Rat einem Antrag von Rechnungsprüfungskommission und Fachkommission I, zusätzliche 100 000 Franken für die Erhöhung eines Kamins zu genehmigen.

Neben den Tennisplätzen, auf die das neue ZVG gestellt werden soll, befinden sich die Gebäude der städtischen Sicherheitsabteilung. Die dort installierte Wärmeverbundheizung hat einen Kamin, dessen Höhe die umliegenden Liegenschaften zwingend überragen muss. Das geplante ZVG würde mit 17,8 Metern aber höher als das Feuerwehrgebäude; in der Folge muss dessen Kamin erhöht werden.

Die Finanzierung des Verwaltungsgebäudes weist bezüglich der Berücksichtung von Handwerksbetrieben eine Besonderheit auf: Der Vertrag mit dem Totalunternehmerin Implenia (TU-Vertrag) enthält einen Passus, wonach die Stadt (beziehungsweise die Baukommission) ausdrücklich einen finanziellen Spielraum hat, um lokale Gewerbebetriebe auch dann für Aufträge zu berücksichtigen, wenn sie teurer offerieren als etwa ausländische Konkurrenten.

Die Grenzen dieses Spielraums ergeben sich aus der Vorgabe, dass allfällig daraus erwachsende Mehrkosten aus der eingestellten Reserve (6 % oder rund 1,5 Millionen Franken) finanziert werden müssen.

Nun hatte die Fraktion der Grünen im Rahmen der Debatte gefordert, den Gesamtkredit zugunsten dieser Reserve um weitere 250 000 Franken zu erhöhen. Dies um die Möglichkeit der Berücksichtigung lokaler Handwerker sicherzustellen. Den entsprechenden Antrag hat der Gemeinderat aber mit 25 zu 3 Stimmen deutlich verworfen. Man war sich einig, dass die eingestellte Reserve dafür ausreichen müsse. So stand in der Schlussabstimmung ein Betrag von 28,0 Millionen Franken auf dem Papier.

Abklärungen zur Tagesschule

Im Verlauf der Sitzung hat das Parlament ferner mit 17 zu 11 Stimmen der Überweisung einer Motion von SP-Gemeinderat Werner Oetiker zugestimmt; mit dem Vorstoss wird vom Stadtrat verlangt, dass weitere Abklärungen zur Schaffung einer freiwilligen Tagesschule in der Stadt Bülach vorgenommen werden. Insbesondere soll eine Bedarfsabklärung bei der Bevölkerung erfolgen.

Nachdem die zuständige Bildungsvorstehern Virginia Locher erklärt hatte, den Vorstoss entgegennehmen zu wollen, stellte die Fraktion der SVP/EDU den Antrag auf Ablehnung der Überweisung. Stefan Basler argumentierte unter anderem, dass mit solchen Modellen für wenig Schüler ein grosser Aufwand betrieben werde; darüber hinaus würden die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf abdecken. Die Befürworter hielten dagegen, dass die Motion bloss Abklärungen und nicht die Einführung der Tagesschule verlange.

Die Sache mit dem Konzept

In einem weiteren Traktandum liess der Gemeinderat in seinen Grundsatzbeschlüssen neu verankern, dass die Stadt über «ein vom Gemeinderat genehmigtes Gesamtverkehrskonzept (GVK) zu verfügen» habe. Dem entsprechenden Antrag von SVP-Gemeinderat Cornel Broder wurde mit Stichentscheid der Ratsvorsitzenden Romaine Rogenmoser (SVP) stattgegeben.

Umstritten war dieser Satz deshalb, weil die nun quasi als wünschenswertes Ziel des Rats verankerte Genehmigung des GVK bedingen würde, dass der Stadtrat ebedieses 145-seitige Konzept dem Rat überhaupt zur Genehmimgung vorlegt. Genau das hatte BSB-Gemeinderat Andres Bührer von der Stadtregierung mit einem Postulat Ende 2015 gefordert.

In der Antwort machte der Stadtrat aber deutlich, dass der Gemeinderat wohl zu einzelnen Massnahmen ja oder nein sagen könne, dass ein Konzept als solches aber in der Kompetenz der Exekutive liegen würde. Daran ändert auch der nun erfolgte Eintrag in die gemeinderätlichen Grundsatzbeschlüsse nichts.

Zum Schluss der Versammlung gingen zwei Rügen ein: Zum einen bezweifelte Andrea Spycher (SVP) im Namen der Fraktion SVP/EDU und «einzelner weiterer Parlamentarier» die Motionsfähigkeit von Werner Oetikers Tagesschul-Vorstoss. Schliesslich verlange dieser ein Konzept und das falle nicht in die Kompetenz des Gemeinderats.

Samuel Lienhart beanstandete im Namen der SP-Fraktion die erfolgte Änderung der Grundsatzbeschlüsse als ebenso «nicht in der Kompetenz des Gemeinderats» liegend. (Zürcher Unterländer)