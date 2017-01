Kindertragen will gelernt sein

Der Verein Tragwerk (siehe Kasten) veranstaltet regelmässig Treffen mit Eltern, um über die unzähligen Aspekte des Themas Tragen von Babys und Kleinkindern zu sprechen. In Bülach fand das erste monatliche Tragwerkcafé dieses Jahres wieder in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Mamerlapap statt.

Acht Mütter und ein Vater trafen sich am Vormittag mit den professionellen Tragberaterinnen Regula Laichinger aus Rafz und Anja Furrer aus Lufingen und probierten die verschiedenen Tragmöglichkeiten gleich an ihren Kindern aus. Tragen von grossen Kindern war das Thema, wobei der Begriff «gross» relativ sei, betonte Laichinger, Co-Präsidentin des Vereins. «Für manche sind drei Monate alte Babys gross, bei anderen erst Kinder im Alter von drei Jahren.»

Wichtige Beratungvor dem Kauf

Hauptsache sei, dass das Tragetuch oder die Traghilfe spezifisch an das Elternteil sowie die Grösse und das Alter des Kindes anzupassen. Darum seien persönliche Beratungen durch Tragberaterinnen vor dem Kauf einer Traghilfe sehr wichtig. Vieles sei zu berücksichtigen; die Breite des Schnallengurts, die Schulterbänder, die Elastizität des Tuchmaterials, die Anzahl der Tuchlagen um das Baby.

Zum ersten Mal kam Sarah Arsenidon aus Glattfelden mit Söhnchen Finn (5 Monate). «Ich finde den Anlass einfach toll», sagte sie und probierte das Tragen auf den Rücken selber aus. Regelmässige Besucher sind Debbie und Timon Selinger aus Glattfelden mit Sohn Elmo (15 Monate) «Wir haben bewusst keinen Kinderwagen und tragen unseren Sohn. Und da gibt es so viel Fachkompetenz», sagte Debbie Selinger. Diese teilten Laichinger und Furrer gerne mit den anderen Müttern.

Gerundeter Rücken ist natürlich

Laichinger erklärte, dass sich ein Babyrücken erst während des ersten Jahres zur endgültigen Form entwickele. Somit sei ein gerundeter Rücken für das Baby, wie im Mutterleib, am natürlichsten. Ein grosses No-Go sei das Tragen des Kindes mit seinem Gesicht vom Tragenden abgewandt, egal in welchem Alter. Das Baby werde dadurch in ein hohles Kreuz gebracht, die Beine hingen herunter und die Sinneseindrücke prallten auf das Baby ein, ohne dass es sich zurückziehen könne. Wenn ein Baby mehr sehen möchte, könne man es auf dem Rücken, mit dem Blick über die Schulter tragen.

Den Theorien, dass das Tragen Babys und Kleinkinder zu sehr abhängig machent und in zu grosser Häufigkeit nicht natürlich sei, widersprach Anja Furrer vehement. «Wir haben zu schnell den Bezug zu unserem Ursprung verloren. Evolutionsbiologisch sind Babys ‹Traglinge›. Die Babys haben den natürlichen Reflex die Beine anzuziehen, wenn man sie aufhebt. Das lange Liegen im Bett ist für sie eigentlich unnatürlich und darum schreien sie.»

(Zürcher Unterländer)