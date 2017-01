Kispi-Pläne kommen ohne Abstriche durch

Das Kinderspital Zürich (Kispi) ist seit Jahren chronisch überbelegt. Ein Provisorium schafft seit dem letzten Jahr Abhilfe. Eine dauerhafte Lösung sieht die Kis­pi-Betreiberin, die Eleonoren­stiftung, aber in einem Neubau. Und was für einem: Auf 600 Millionen Franken ist der Bau der beiden Häuser in Zürich-Lengg veranschlagt, ein dreigeschossiges Spitalbau und ein Rundbau für die Lehre und Forschung. Die Pläne stammen von den Basler Architekten Herzog & de Meuron, die zuletzt mit der Elbphilharmonie in Hamburg Architekturgeschichte schrieben – und die Kosten massiv überschritten.Nun hat die Baudirektion den überarbeiteten kantonalen Gestaltungsplan festgesetzt. Zu dessen Entwurf waren zuvor 29 Einwendungen erfolgt, was laut Kanton im erwarteten Rahmen lag. An den wesentlichen Punkten wie der Tiefgarageneinfahrt und dem Parkplatzregime hält die Baudirektion aber fest, wie der gestern veröffentlichte, 234 Seiten lange Bericht zeigt. Darin reagieren die Planer auf die meisten Einwendungen mit ausführlichen Erklärungen zum Projekt.

Nicht mehr, nicht weniger ÖV

Die Einsprachen stammen zumeist von Quartierbewohnern und betreffen in der Hauptsache den Verkehr und die Mehrbelastung im Quartier. So war eine Verschiebung der Tiefgarageneinfahrt – weg vom Bettengebäude, hin zum Turm – gefordert worden. Laut Bericht würde dort aber erstens das Gelände ein zusätzliches Einfahrts- und Rampenbauwerk erfordern, zweitens könnten Autos die Zufahrt für Notfallfahrzeuge blockieren.

Der Verkehrsfluss soll zu 80 Prozent über die Forchstrasse erfolgen. Ausserdem will der Kanton das Spital wie geplant ins Busnetz integrieren. Einwender hatten wahlweise mehr und weniger öffentliche Verkehrsmittel als vorgesehen gefordert.

Hier und dort hat die Baudirektion die Vorschriften zur Umgebungsgestaltung präzisiert. Umweltverbände warfen ausserdem ökologische Fragen auf, die der Kanton aber erst im noch zu folgenden Baugenehmigungsverfahren behandeln kann.

Insgesamt kommt der Gestaltungsplan also ohne echte Abstriche durch. Der Entwurf sei bereits gut ausgearbeitet gewesen, sodass nicht viele Änderungen nötig gewesen seien, sagt Projektleiter Balthasar Thalmann vom kantonalen Amt für Raumentwicklung. «Wir sind der Meinung, dass sich das Projekt gut in seine Umgebung einfügt und dem Gebiet gerecht wird.»

«Es gibt mehr Verkehr»

Die Einsprachen zum Verkehr kommen für Thalmann nicht überraschend. «Ein grosses Vorhaben wie dieses führt unweigerlich zu Veränderungen, und das führt zu gewissen nachvollziehbaren Ängsten», sagt er. «Ja, mit dem Kinderspital wird es mehr Verkehr im Quartier geben. Das können wir nicht ignorieren, dem müssen wir Rechnung tragen.»

Der Neubau ist am östlichen Rand der Stadt Zürich im Gebiet Lengg geplant, welches an dieGemeinde Zollikon grenzt. Das Kis­pi käme zwischen der Psychiatrischen Universitätsklinik und der Schulthess-Klinik zu stehen. Nachdem die Eleonorenstiftung den Bezugstermin mehrmals nach hinten schieben musste, lautet das Ziel nun 2021.

Zum kantonalen Gestaltungsplan durch die Baudirektion kommt es, weil das Projekt im Richtplan eingetragen ist. Mit der Festsetzung macht das Projekt den ersten von mehreren Genehmigungsschritten. Seit gestern liegt der Plan für 30 Tage öffentlich auf. Kommt es zu keinemRekurs, tritt er im März 2017 in Kraft. Dann ist der Weg frei für das Baubewilligungsverfahren. Eine Volksabstimmung gibt es nicht. (Zürcher Regionalzeitungen)