Kleine Felder fördern taktische Finessen

Erfolgstrainer Andreas Schärer aus Niederhasli wird übermorgen Sonntag in jedem der sechs Galopprennen auf seiner Heimbahn in Dielsdorf mit einem Pferd vertreten sein. Trotz der wenigen Starter erwartet er einen spannenden Renntag. Aus Erfahrung gibt er zu bedenken: «Kleine Felder machen es nicht einfacher, besonders wenn sie so hochklassig besetzt sind wie in Dielsdorf. In solchen Rennen sind die Taktik und die situativ richtigen Entscheidungen der Jockeys besonders wichtig.»

Umso besser für Schärer, dass er mit dem zehnfachen Saisonsieger Clément Lheureux auf einen nervenstarken Jockey bauen darf – der die Schärer-Schützlingezudem regelmässig im Training reitet. Der 27-jährige Franzose wohnt seit vier Jahren in Dielsdorf und hat seither 355 Rennen in der Schweiz bestritten. Davon gewann er 64 Prüfungen und war 186-mal in den ersten fünf Geldrängen platziert.

Stehvermögen entscheidet

Mit dem fünfjährigen Fuchshengst Le Colonel hat Clément Lheureux im Hauptereignis, dem Rennen um das Silberblaue Band von Zürich, die wichtigste Siegchance. Dieses traditionsreiche Flachrennen führt über 3000 Meter und verlangt von Pferd und Reiter ein grosses Stehvermögen. Im Vorjahr musste sich das Duo im Kampf um den Sieg dem Stallgefährten Nightdance Paolo beugen. Diesmal wird der schon zehnjährige Wallach von Karin Zwahlen aus Niederhasli geritten. Sie dürfte im Sattel von Nightdance Paolo für ein gutes Tempo sorgen, sodass Le Colonel im Finish zusetzen muss, wenn er diesmal die Nase vorn haben möchte.

Davor noch wird Lheureux über die Fliegerdistanz von 1600 Meter im Gold Cup in den Sattel der vierjährigen Stute Ma Petite Folie steigen. Sie muss sich gegen die Sprinter, wie etwa den sechsjährigen Inländerhengst Filou, oder den frischen Sieger Take a Guess durchsetzen.

Was Lheureux auf der Flachbahn gilt, gilt für den 58-fachen Sieger Julien Lemée in den Hindernisrennen. Der 34-jährige Franzose lebt seit elf Jahren in der Schweiz und wohnt mit Partnerin und Sohn in Riedt. Vor sieben Jahren gewann er das Championat der Jockeys und arbeitet seit 2014 im Rennstall von Karl Klein. Die meisten Hindernisrennen bestreitet der Sattelkünstler für Claudia Schorno aus Stadel. Trotz mehrerer schwerer Stürze und insgesamt 14 Knochenbrüche zählt Lemée noch immer zu den besten und mutigsten Reitern über Hürden, Jagdsprünge oder die spektakulären Cross-Countrys mit festen Hindernissen oder Teichdurchgängen.

In Dielsdorf, wo Lemée im Frühjahr mit Blingless den GP der Stadt Zürich gewann, steigt er im Jagdrennen wieder als Favorit in den Sattel des neunjährigen Wallachs. Lemée warnt jedoch: «Er hat Mühe mit der Hitze, und das kann sich auf seine Leistung auswirken.» Im Hinblick auf den anspruchsvollen Kurs bezeichnet er die beiden Diagonalsprünge im Erlenbogen als schwierigste Hindernisse.

Betreiber mit Siegchancen

Im Gegensatz zu Blingless behagen Algorithme Hitze und festes Geläuf, wie in Aarau, wo sie kürzlich gewann, sehr gut. Auch die abwechslungsreiche Crossbahn von Dielsdorf kennt die siebenjährige braune Stute gut. Mit ihr tritt Julien Lemée im Crossrennen zum Abschluss des Tages an. Mit Egisto unter dem Schweizer Spitzenreiter Raphael Lingg hat das Duo einen ernst zu nehmenden Gegner im Sechserfeld.

Der sechsjährige Butsala aus dem Stall von Andreas Schärer bestreitet mit Ondrej Velek sein erstes Cross in der Schweiz. Er gehört, wie auch Le Colonel, Nightdance Paolo und Ma Petite Folie, Toni Kräuliger. Der Dielsdorfer Rennbahnbetreiber betont: «Wir haben alles getan, um die bestmöglichen Bahnverhältnisse zu schaffen, und hoffen auf einen spannenden und unfallfreien Renntag.»

Der Kids’ Day mit Gratiseintritt und zahlreichen Attraktionen beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit zwei Ponyrennen ab 12.15 Uhr. Anschliessend folgen sechs Galopprennen und zwei Trabfahren. Der Start zum Rennen um das traditionelle Silberblaue Band von Zürich ist für 16 Uhr vorgesehen. (Zürcher Unterländer)