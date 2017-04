Kloten sagt Ja zur «Stadtreparatur»

Deutlicher hätte das Resultat nicht ausfallen können: Alle Klotener Volksvertreter erhoben sich, als nach einer halben Stunde über jenes Vorzeigeprojekt abgestimmt wurde, das die Flughafenstadt im Zentrum grundlegend verändern wird. Unisono sagten die Klotener Gemeinderäte somit Ja zum Gestaltungsplan «Am Stadtplatz».

Erst das grüne Licht des Stadtparlamentes ermöglicht es den beteiligten Grundeigentümern die Grossüberbauung weiter voranzutreiben. Unter anderem gehören die Coop-Pensionskasse, die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich und eine Stockwerkeigentümerschaft dazu. Entlang der Bahnhofstrasse bis hinunter zum Stadtplatz werden die Investoren bis zu neunstöckige Bauten erstellen. Darin sind ein neues Hotel, ein neuer Coop-Laden sowie rund 100 moderne Wohnungen geplant.

Bald ein verkehrsfreies Zentrum?

«Es wird ein markanter Bau, der das Stadtbild sicher prägen wird», stellte Reto Schindler (Grüne) wohlwollend fest. Seine Parteikollegin Fabienne Kühnis wünschte sich die stärkere Einbindung alternativer Energien und war betreffend äusserem Erscheinungsbild der Bauten deutlich wengier positiv gestimmt, als ihr Kollege. Sie sprach von «eher fantasieloser Gestaltung» und fragte sich, ob die Architekten vielleicht noch in der Lego-Spielphase steckten. Dennoch konstatierte sie dem Projekt, dass es deswegen «nicht nur negativ» sei. «So können doch immerhin alte Bausünden im Ortsbild korrigiert werden.» Genau dies hatten Planer bei anderen Gelegenheiten in Kloten schon mehrfach thematisiert, so gehe in der Flughafenstadt nämlich auch um eine «Stadtreparatur» wie manche Fachleute es nennen.

Die rechtsbürgerliche Ratsmehrheit wies vor allem auf die Verkehrsprobleme hin. Der Stadtrat müsse dies im Auge behalten, meinte Roland Lieb (SVP). Seine Partei wie auch die Freisinnigen stellten sich hinter die Verdichtung im Stadtzentrum. «Wer A sagt, muss auch B sagen», sagte Beat Vorburger (FDP). Man habe die Entwicklung schliesslich mittels einer entsprechenden Bau- und Zonenordnung so gelenkt. «Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist der Königsweg», sagte er.

Wie Lösungsansätze für das Verkehrsproblem auch aussehen könnten, rief Christoph Fischbach (SP) in Erinnerung. «Wir schlagen im Gegensatz zu den Bürgerlichen ein grossräumig autofreies Zentrum vor. Mathias Rieder von der GLP hatte er damit schon überzeugt. «Wir sollten nicht Parkplätze für die Innenstadt schaffen, sondern den Verkehr dort eher fernhalten.» (Zürcher Unterländer)