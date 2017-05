Klotener Komitee lanciert Initiative für eine energieeffiziente Stadt

Kloten droht das Energiestadtlabel zu verlieren. Eine rechtsbürgerliche Mehrheit im städtischen Parlament hat sich in den letzten Jahren wiederholt gegen Vorlagen für mehr Energieeffizienz und klimafreundliche Projekte in der Flughafenstadt gestellt.

Zuletzt stimmte eine Allianz der Fraktionen von SVP/EDU sowie FDP gegen energetische Bemühungen im Rahmen des Vereins Energiestadt Schweiz und ebenso gegen die Anstrengungen zur Beibehaltung des damit verbundenen Labels. Mehrere hunderttausend Franken für ein Mobilitätskonzept und für Fördermassnahmen zum energetischen Sanieren von Häusern hat die Sparallianz so aus dem Klotener Budget gestrichen.

«Es kann doch nicht sein, dass man nichts dagegen unternimmt», sagte sich der Klotener Daniel Buchs, ein Elektrounternehmer, der sich auch als Mitglied des Bezirksvorstands der Grünliberalen in Bülach mit Energiethemen befasst. Denn Kloten droht als erste Gemeinde der Schweiz das Label Energiestadt zu verlieren, wenn sich die Volksvertreter im dortigen Stadtparlament weiterhin gegen Energiefördermassnahmen stellen.

300 Unterschriften benötigt

«Ich lebe seit 18 Jahren hier, mir liegt etwas an Kloten», sagt Buchs und fügt an, «mir ist wichtig, dass wir jetzt in Energiefragen innovativ sind.» Die Verhinderungspolitik der rechtsbürgerlichen Parteien in Kloten sei gerade nach dem Abstimmungs-resultat vom Sonntag, als auch Kloten das neue Energiegesetz mit 51,5 Prozent der Stimmen angenommen hat, überhaupt nicht lösungsorientiert, findet Buchs.

300 Unterschriften benötigt das fünfköpfige Komitee nun, damit die Innovations-Initative, als was sie auch bezeichnet wird, dereinst den Klotener Stimmberechtigten für eine Urnenabstimmung vorgelegt werden kann.

Finanziert durch Steuern

Gemäss Initiativkomitee, zu dem nebst Buchs auch Thea Hefti (FDP), Karl Egg (SP), Fabienne Kühnis (Grüne) und Willy Hasler (parteilos) gehören, soll sich die Stadt Kloten ab sofort und befristet bis 2035 verbindlich für eine Senkung des CO2-Ausstosses einsetzen sowie zur Förderung von nachhaltigen Energien und klimafreundlichen Projekten von Dritten beitragen. «Das beinhaltet auch die konsequente Optimierung der städtischen Betriebe und Liegenschaften», steht im Intitativtext unter anderem.

Finanziert werden soll dies aus einem Fonds, welcher durch ein halbes Prozents der jährlichen Steuereinnahmen der Stadt Kloten fliessen soll.

Momentan werde der Text noch geprüft, sagt Buchs. Er gehe davon aus, dass der Stadtrat die Initiative aber für gültig erkläre und in den nächsten Wochen die Unterschriftensammlung beginnen könne. (Zürcher Unterländer)