Konsequent eigenwilliger und plakativer Schaffer

«Ich mache nur, wozu ich mit gutem Gewissen stehen kann», sagt René Gauch. «Das halte ich von Kindsbeinen an so: Ich habe lieber nur ein ‹Zwänzgerli› im Sack als ein schlechtes Gewissen.» So konsequent der Rümlanger Graphiker und Plakatkünstler seit jeher nach diesem Prinzip lebt und arbeitet – er hat soeben seinen 80. Geburtstag gefeiert –, so abenteuerlich verzwickt ist seine Vor- und Frühgeschichte.Anfang des vergangenen Jahrhunderts begegnet ein Schweizer Textil-Kaufmann in der Provinzhauptstadt Catania einer Sizilianerin.

Sie gründen eine Familie und beteiligen sich 1904 am Aufbau der Schweizer Schule Catania. Ihre Tochter arbeitet später als Handarbeitslehrerin an der Schule. – In den frühen 30er-Jahren kommt ein junger Schweizer mit einem Stellenangebot als Konditor in die Pasticceria Svizzera in Catania. Im Schweizer Club lernt er die junge Handarbeitslehrerin kennen. 1935 heiraten sie, 1936 kommt Sohn Renato Martino zur Welt, von den Eltern von Klein auf René genannt. Mit der Geburt von Tochter Elisabetta 1938 ist Familie Gauch komplett.

Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Alle Nicht-Italiener werden nach Bronte, ein Dorf im Hinterland, verbannt. Am 1. August 1941 besuchen die Eltern Gauch mit Sonderbewilligung die 1.-August-Feier im Schweizerclub in Catania. Die Kinder übernachten bei den Grosseltern oberhalb der Stadt. In dieser Nacht wird Bronte von den Engländern bombardiert. Ein Schweizer Fröntler im Club denunzierte sie mit der Behauptung, sie hätten den Engländern einen Tipp gegeben, weil sie ja nicht im Dorf gewesen wären. Familie Gauch muss innerhalb von 48 Stunden das Land verlassen.

Ohne Habe schaffen sie es haarscharf innerhalb der Frist über die Grenze. Kaum in Zürich-Wipkingen ansässig geworden, wird der Vater bis Kriegsende in den Aktivdienst eingezogen. Alle drei Wochen kann er für ein Wochenende zur Familie, und an diesen Sonntagvormittagen streift er stets mit Sohn René durch Zürichs Museen. Ein Genuss für den Knaben – und seine frühe Begegnung mit der Kunst. Es folgen die Schul- und Lehrjahre, in denen sich die Gauchsche Konsequenz auszuprägen beginnt: «Im Kindergarten habe ich nur gezeichnet, nie mit Klötzchen gespielt.» Die damalige Oberreal bricht er ab, um «etwas Richtiges» zu machen.

Die Lehre als Schaufensterdekorateur schliesst er als Bester ab. Parallel dazu besucht er jeden Abend Kurse an der Kunstgewerbeschule (heute Zürcher Hochschule der Künste) und absolviert dort nach Lehrabschluss ein Studium als Designer für Grafik, Produktform und Innenarchitektur – «die fruchtbarste Zeit meines Lebens». Prägend wird insbesondere sein Grafik-Lehrer Rudolf Bircher, von dem er 1960 zwei Klassen übernimmt und das Pensum stetig ausbaut. Von 1971 bis 1981 leitet er die erste Gestalterische Berufsmittelschule der Schweiz, 1980 bis 2001 ist er Leiter der heutigen Berufsschule für Gestaltung Zürich.

Konsequent eigenwillig bezieht Jung-Grafiker Gauch gleich nach Studienabschluss eine eigene Wohnung und macht sich selbständig. Lehrer Bircher vermittelt ihm Aufträge bei der Swissair, weitere von namhaften Kunden wie Ciba-Geigy, Migros, Schweizer Fernsehen und diversen Museen kommen dazu – speziell das Museum Bellerive, wovon Gauchs erstes Buch «Kultplakate – Plakatkult» (2012) im Wesentlichen handelt. Nach der Heirat mit Gattin Helene nehmen die Gauchs 1968 in Rümlang Wohnsitz. Als Plakatkünstler baut René Gauch sein Renommé aus, die Auftraggeber suchen nun ihn, nicht mehr er sie. Grossbanken, die Stadt Zürich, die Weltgesundheitsorganisation WHO zählen dazu.

Und seit bald zehn Jahren die Gemeinde Rümlang. Über Architekt Heinz Rüedi hat Gauch die Beschriftung des neuen Gemeindehauses gestaltet. In der Folge hat ihn die Gemeinde 2009 mit der Gestaltung von Plakaten betraut, um den Anzeigen von Gemeindeanlässen – Gemeindeversammlungen, Rümlang Kultur, Bundesfeier, Neujahrsapéro – im öffentlichen Raum ein einheitliches, wiedererkennbares Aussehen zu geben. 80 Rümlang-Plakate sind seither entstanden.

Diese Arbeiten sind nun in einem mit vielen Beiträgen und Kommentaren versehenen Buch vereint worden, das anlässlich des Neujahrsapéros Vernissage hat. «Ich nehme nur Aufträge an, bei denen man mir grosse Selbständigkeit zugesteht», sagt René Gauch, der immer noch auch mal einen ganzen Tag durch bis spät am Abend in seinem Atelier «komponieren» mag. «Wenn man konsequent ist, spricht sich das irgendwann herum – auch heute sind Qualität und Zuverlässigkeit noch gefragt.» (Zürcher Unterländer)