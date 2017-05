Koranverteiler im Unterland bislang nicht aktiv geworden

Heilige Schriften verschenken ist im Unterland kein neues Phänomen. In Bülach kenne man solche Verteilaktionen aber nur von christlichen Freikirchen, sagt Roland Engeler, Leiter der städtischen Sicherheitsabteilung. Heilige Schriften in islamischer Version, also Korane, seien in der Bezirkshauptstadt hingegen noch nie an Standaktionen verteilt worden.

Dafür sei bei der Stadt Bülach noch gar nie ein Gesuch eingereicht worden, sagt Engeler. Aber ein Gesuch ist notwendig, wenn jemand eine Standaktion, egal wofür, durchführen will. Die salfistisch geprägten «Lies!»-Aktivisten, die den Koran in belebten Fussgängerpassagen verteilen, stossen schon lange auf Kritik. Zunehmend wurde in letzter Zeit auch der Ruf nach einem Verbot ihrer Tätigkeit laut, vermehrt auch von Fachleuten und Extremismusexperten.

Seit letzter Woche empfiehlt der linke Regierungsrat und Vorsteher der kantonalen Sicherheitsdirektion, Mario Fehr (SP), nun allen Verantwortlichen sämtlicher Zürcher Gemeinden dringend, solche Stand-Bewilligungen zu verweigern und mobile Verteilgruppen notfalls von Strassen und Plätzen wegzuweisen.

Ein neues Rechtsgutachten soll Fehrs klare Empfehlung stützen, vor allem auch in der Abwägung gegenüber dem Grundrecht auf Religionsfreiheit. Dass der Kanton den Gemeinden Rechtshilfe in dieser delikaten Angelegenheit bieten will, schätzt man auch bei den fünf grössten Unterländer Gemeinden. Nebst Bülach sind das Opfikon, Kloten, Regensdorf und Wallisellen. Doch in keiner dieser Ortschaften ist bislang überhaupt ein Gesuch gestellt worden für eine Koranverteilaktion.

Im Glattzentrum ist das Flyer verteilen generell verboten

Selbst im Glattzentrum, wo jährlich Millionen Passanten durch die Einkaufsebenen strömen, ist noch nie eine Koranverteilaktion aufgefallen. Zentrumsleiter Rageth Clavadetscher würde sowas auch nie zulassen. Für ihn ist das auch etwas einfacher, ist das Glattzentrum doch Privatgrund. «Bei uns dürfen auch die Mieter keine Flyeraktionen vornehmen», sagt er. Und Kampagnen fremder Organisationen und Firmen würden ohnehin nicht bewilligt.

Generell weiterhelfen würde ein nationales «Lies!»-Verbot hört man, statt «Kantönligeist». Doch Priska Seiler Graf, Klotens Sicherheitsvorsteherin (SP), mahnt: «Dieses Gutachten des Kantons reicht dazu aber noch nicht aus.» (Zürcher Unterländer)