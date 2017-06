Kräutergärtnerei Mäderdarf sich weiterentwickeln

Rund 20 verschiedene Küchenkräutersorten baut Landwirt Ulrich Mäder in seiner Kräutergärtnerei an, die er seit nunmehr 38 Jahren in Boppelsen betreibt. «Seit dem Start im Jahr 1979 hat sich extrem viel verändert», erklärte Mäder am Donnerstagabend den 45 anwesenden Stimmberechtigten (5 Prozent). Sein rechtsgültiger privater Gestaltungsplan stammt aus dem Jahr 2000.

Seit damals habe der Betrieb seine Tätigkeit als solche nicht verändert, die Produktionsmenge sei mittlerweile aber massiv erhöht und auch die Anforderungen an den Betrieb – zum Beispiel in Sachen Hygiene – hätten sich massgebend verändert. «Ernteten wir im Jahr 2000 noch rund 45 Tonnen frische Kräuter, sind es heute 110 bis 120 Tonnen», veranschaulichte Mäder das Wachstum.

Mit der Revision des Privaten Gestaltungsplans Wasen-Maiacher möchte Mäder seinen Betrieb neu organisieren. Er plant, das Ökonomiegebäude in den südlichen Bereich zu verlegen und das Regenswasserbecken nach Westen zu verschieben. Zudem ist ein Ausbau des Betriebsgebäudes vorgesehen.

Gemeinderat unterstützt «massvolle Entwicklung»

Der Bopplisser Gemeinderat begrüsst Mäders Pläne. «Eine massvolle Entwicklung der alteingesessenen Landwirtschaftsbetriebe (...) darf nicht verhindert werden», schreibt er in der Weisung zur Gemeindeversammlung. Auch die anwesenden Stimmberechtigten hatten nichts gegen diese Pläne einzuwenden. Sie genehmigten die Revision des privaten Gestaltungsplans ohne Wortmeldung und ohne Gegenstimme.

Im gleichen Stil winkten sie die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde durch. Diese schliesst bei einem Aufwand von 7,2 Millionen Franken mit einem Minus von gut 90 000 Franken. Budgetiert war ein Minus von knapp 450 000 Franken. Als Grund für dieses verbesserte Ergebnis gab Finanzvorstand Cees van Rijn unter anderem Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern und den Grundstückgewinnsteuern an.

Auch bei den Verwaltungskosten sei man unter den erwarteten Kosten geblieben. Der gegenüber dem Voranschlag stark erhöhte Aufwand und Ertrag – budgetiert war ein Aufwand von 4,7 und ein Ertrag von 4,3 Millionen Franken – sei auf die Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen zurückzuführen.

Buchverlust beim Verkauf des alten Lehrerhauses

Die Primarschulgemeinde traktandierte nur ein Geschäft, nämlich ihre Jahresrechnung. Auch hier zeigten sich die Anwesenden einig und genehmigten die Vorlage einstimmig. Die Jahresrechnung schliesst bei einem Aufwand von 5.5 Millionen mit einem Minus von 1,2 Millionen Franken. Budgetiert war lediglich ein Minus von knapp 850 000 Franken.

Die Differenz zwischen Budget und Rechnung ist gemäss Schulpflegepräsident Patrik Bailer grösstenteils auf den Buchverlust zurückzuführen, der beim Verkauf des alten Lehrerhauses aufgrund der geschuldeten Grundstückgewinnsteuer entstanden ist.

(Zürcher Unterländer)