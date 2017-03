Kritik an Wahl zum Super-Fahrlehrer

Fahrlehrer Beat Schwendimann von der Fahrschule Koch in Regensdorf kann sich freuen. Seine Schüler haben ihn im Internet zum «Super-Fahrlehrer» des Jahres 2016 gewählt. Auf Rang zwei schaffte es der Rümlanger Fahrlehrer Daniel Frei. Wie die Lorbeeren verteilt werden, ist alles andere als durchschaubar.

Denn auf der Internetseite www.superfahrlehrer.ch wird in keiner Weise darüber aufgeklärt, wie die Online-Erhebung genau ausgewertet und der Sieger am Ende errechnet wird. Betreiber Christoph Moser gibt dies auch unumwunden zu. «Auf der Interrseite ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien das Endresultat entsteht», sagt er. Dann versucht er etwas Licht ins Dunkle zu bringen.

So käme es darauf an, wie die Fahrlehrer in den einzelnen Kategorien wie Unterrichts- oder Servicequalität bewertet werden. Die Anzahl erhaltener Bewertungen spiele ebenfalls eine Rolle und auch das Vorjahr werde in abgeschwächter Form mitberücksichtigt. Zudem werde auch die Bestehensquote der Ausbildner mitberechnet, sofern sie entsprechende Unterlagen vom Strassenverkehrsamt einreichen würden.

Alles in allem also eine eigenwillige Mischrechnung. Weshalb aber legen die Betreiber die Formel nicht offen auf den Tisch, wie es zum Beispiel in der Wissenschaft üblich ist? «Man könnte noch vieles machen», antwortet Moser darauf.

Zum Abstimmen animiert

Willi Wismer, Fahrlehrer in Bülach und Präsident des Zürcher Fahrlehrerverbandes, ist deshalb kein Freund der Wahl zum Super-Fahrlehrer. «Man sieht viel zu wenig dahinter», kritisiert er. Bei den beiden siegreichen Unterländern handle es sich mit Sicherheit um Fahrlehrer von sehr guten und renomierten Fahrschulen. Allerdings gebe es Berufskollegen, die ihre Klienten stärker zu einer Bewertung animieren als andere, was sich wiederum auf das Resultat auswirke.

Wismer geht zudem davon aus, dass bei grossen Fahrschulen die Kunden dazu animiert würden, immer denselben Ausbildner zu bewerten, obwohl sie bei einem anderen in der Fahrschule waren.

Geld für gute Noten

In der «Aargauer Zeitung» äusserte sich 2016 der damalige Präsident des Aargauer Fahrlehrerverbandes Roger Wintsch noch kritischer über die Wahl zum Super-Fahrlehrer. So sei dem Verband zu Ohren gekommen, dass einzelne Anbieter eine positive Bewertung im Internet durch ihre Schüler finanziell honorieren würde.

Lohnen würde sich das für die Fahrlehrer allemal, erreichten die Ergebnisse der Wahl in den vergangenen Jahre jeweils nationale Aufmerksamkeit in den Medien.

Der zweitplatzierte Daniel Frei aus Rümlang beteuert, dass bei seiner Wahl nur eigene Fahrschüler abgestimmt haben. Zum Mitmachen habe er seine Kunden nicht gross animiert. Seinen Erfolg führt er auf die grosse Anzahl Fahrschüler und seine hohe Bestehensquote von über 90 Prozent zurück.

Allerdings bemängelt auch Frei, dass die Vergabe des Super-Fahrlehrer-Titels sehr undurchsichtig sei. «Teilweise hat es doch sehr seltsame Namen unter den besten Hundert», kritisiert er. Wirklich Sinn machen würde es für Frei, wenn die Fahrlehrer von den Experten des Strassenverkehrsamtes beurteilt würden. Nur dürfen diese das natürlich nicht.

Bei Kollegen nachfragen

Verbandspräsident Wismer empfiehlt deshalb bei der Suche nach dem passenden Fahrlehrer auf ein altes Rezept zurückgreifen: «Am besten erkundigt man sich in seinem Kollegenkreis. Dann findet man auch schnell heraus, welcher Fahrlehrer für einen am besten geeignet ist.»

(Zürcher Unterländer)