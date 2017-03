Landfrauen-Präsidentin darf sich zum Abschied auf der langen Bank ausruhen

Gegen 200 Mitglieder der Landfrauenvereinigung des Bezirks Dielsdorf begegneten sich am Mittwochmittag in der Turnhalle der Schulanlage Rietli zum traditionellen Landfrauentag. Bisher hielten die Frauen aus dem Furt- und Wehntal getrennte Tagungen ab.

Durch die Zusammenlegung lassen sich Kosten für das Engagement von Künstlern halbieren, gab Vorstandsmitglied Vreni Gujer bekannt.Die Bäuerin aus Rümlang, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, erschien in der Wehntaler Sonntagstracht. Sie orientierte über Sinn und Zweck der Landfrauenvereinigung: «Bis ins Jahr 1966 durften nur Bäuerinnen mitmachen. Dann öffnete sich die Vereinigung für alle Frauen, die den dörflichen Brauchtum zugeneigt sind und Kontakt zu anderen Frauen suchen.»

Mehr als 1800 Einsatztagefür Familien in Not

Die Bühne in der nüchternen Schöfflisdorfer Turnhalle war mit Frühlingsblumen liebevoll geschmückt. Die abtretende Präsidentin Esther Müller-Pini verabschiedete sich von ihren Mitgliedern. «Ich erlebte eine gute Zeit im Vorstand», hob sie hervor. Die Landwirtin aus Steinmaur zieht mit ihrer Familie in den Kanton Solothurn, weshalb sie ihr seit 2011 geführtes Amt abgeben muss.

Als neue Präsidentin wurde anfangs Jahr Pia Schellenberg gewählt. Sie führt zusammen mit ihrem Mann einen Landwirtschaftsbetrieb in Schleinikon. In ihrer Freizeit spielt sie im Musikverein Niederweningen Trompete. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe und lebt dem Leitspruch nach: «Lieber auf neuen Wegen etwas stolpern als in alten Pfaden auf der Stelle treten.»

Die Präsidentin der ländlichen Familienhilfe, Isabel Rüegg, wies auf das Angebot hin, das Landfreuen bei Krankheit oder Unfall beanspruchen können. Im vergangenen Jahr leistete die Organisation mehr als 1800 Einsatztage, um Familien in Not zu unterstützen. Die Grüsse der kantonalen Landfrauenvereinigung überbrachte Claudia Märki.

Viele Veranstaltungen und ein heiterer Abschluss

Vor dem zweiten Teil der Veranstaltung verabschiedete Vreni Gujer die abtretende Präsidentin mit einem selbst erstellten Gedicht und der gesamte Vorstand bedankte sich für die angenehme Zusammenarbeit bei Esther Müller-Pini mit einer massiven Ruhebank.

In diesem Jahr können die über 1000 Mitglieder der Dielsdorfer Landfrauenvereinigung an verschiedenen Kursen und Tagungen teilnehmen. Am 4. April organisiert der Vorstand die kantonale Delegiertenversammlung im Neuwis-Hus in Stadel. Ebenfalls im April beginnt ein Bio-Gartenkurs und ein Kurs über das richtige Handeln bei Feuer und Verletzungen. Eine gemeinsame Reise und Wellnesstage in Schruns ergänzen das Jahresprogramm.

Den unterhaltsamen Teil der Tagung in Schöfflisdorf bestritt das Comedy-Duo Messer und Gabel aus Appenzell. Mit einem gekonnten Seiltrick brachten sie die Landfrauen zum Stauen. Und mit Wort- und Begriffsverdrehungen unterhielten sie ihr Publikum und lösten mit der Beschreibung einer katholischen Seereise – einer Kreuzfahrt – Lachstürme aus. (Zürcher Unterländer)