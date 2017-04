Lebenslügen haben Auswirkungen

Für die Präsidentin des Theater pur pur rot aus Freienstein, Karen Ochsner, war die Wahl der Sodi Kultur-Halle in Bad Zurzach als neuer Aufführungsort für das diesjährige Stück «Der einsame Weg» von Arthur Schnitzler ein Sprung ins kalte Wasser. Nach vielen Jahren mit Aufführungen in der Trotte in Freienstein-Teufen waren weitere Auftritte dort nicht mehr möglich.

«Wir hätten nur noch ein Zeitfenster von zwei Wochen für die Proben und für die Aufführungen zur Verfügung gehabt», erklärt Ochsner. «Das ist zu wenig. Und die Gemeinde konnte uns leider keinen anderen adäquaten Ort zur Verfügung stellen.» Ihr Mann, Regisseur Christian Kraut, und Ochsner selbst erfuhren dann, dass die Sodi Kultur-Halle gerne Schnitzlers Stück in ihr Kulturprogramm aufnehmen würde.

Der zweite Teil der Aufführungen findet aber im Teatro di Capua in Embrach statt. «Es war uns wichtig, im Embrachertal zu bleiben. Da wir viele Zuschauer aus dieser Gegend haben, ist der Standort mit dem Teatro di Capua ideal», sagt Ochsner.

Die Spirale von Lebenslüge und Vereinsamung

Das dreistündige Drama um die Geschwister Felix und Johanna Wegrat spielt um 1900 in Wien. Aufgewachsen in einer scheinbar intakten Familie, deckt Felix im Laufe des Stücks die Lebenslüge seiner Mutter auf. Sie deutet Felix vor ihrem Tod ihre Liaison mit dem Maler Julian Fichtner an, seinem leiblichen Vater.

Erschüttert versucht der junge Mann daraufhin, seinen eigenen Weg zu gehen. Seine Schwester Johanna erträgt es nicht, dass ihre Mutter krank und schwach ist. Vielmehr fühlt sie sich angezogen vom viel älteren Freund des Hauses, Herr von Sala. Aber wie schon bei ihrer Mutter, ahnt Johanna verzweifelt, das von Sala nicht mehr lange zu leben hat.

Der in der Zwischenzeit vereinsamte Fichtner, der es in jungen Jahren vorzog, vor seinen Verpflichtungen gegenüber Felix Mutter zu flüchten, beschwört eine Vater-Sohn Beziehung herauf, die es nur in seiner Phantasie gibt, und die letztlich nur Ausdruck seiner Angst vor Vereinsamung ist. Felix erkennt dies und weist die Annäherungsversuche schroff zurück.

«Dieses Thema ist ein Dauerbrenner»

Das Bühnenbild ist schlicht und trotzdem ausdrucksstark. Aber es sind vor allem die Figuren, wie diejenige der Johanna, welche die Stimmung des Stückes bestimmen. Zu Beginn sitzt Johanna alleine da, wartend auf einer Bank, und ihr Gesicht spiegelt ihre ganze Verzweiflung wieder. Und doch gibt es immer wieder Momente der Hoffnung, der Annäherung, die aber zu scheitern drohen, sind doch die Protagonisten zu sehr auf ihre Selbstverwirklichung fixiert und entkommen nur schwer der Verzweiflung über ihr Versagen.

Regisseur Christian Kraut sagt zur Wahl des Stückes: «Beim Stückfindungsprozess müssen wir uns auch immer fragen, ist es aktuell? Und gerade dieses Thema ist ein Dauerbrenner – ein Mann lässt eine Frau sitzen, um sich selber zu verwirklichen.»

Die Auseinandersetzung mit dem Stück und das Herausarbeiten der Psychologie jeder Figur in ihrem geschichtlichen Kontext seien zeitintensiv gewesen. «Sie gaben uns immer wieder Anregungen für Diskussionen», erläutert Karen Ochsner. Und Christian Kraut ergänzt: «In diesem Stück wird nichts direkt ausgesprochen.»

Es fehle der Mut zur Wahrheit. Dies ist denn auch die Herausforderung für die Zuschauer – aber auch eine Chance, über das Thema, das heute aktueller ist denn je, über den Theaterabend hinaus nachzudenken. (Zürcher Unterländer)